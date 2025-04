Bomberos asegura que avisó a la Generalitat de muertos por la dana el mismo 29 de octubre

El ex inspector jefe de los Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia José Miguel Basset explicó este martes en la comisión de investigación abierta sobre la dana en la Diputación de Valencia que el cuerpo que dirigía ya informó a la Generalitat el mismo 29 de octubre sobre el rescate de personas fallecidas. Según consta en la grabación de su comparecencia -a puerta cerrada- publicada por la Diputación de Valencia, Basset hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta de la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno.

Según detalló el exresponsable de la gestión de la emergencia durante las primeras jornadas, el primer rescate efectuado por los bomberos fue a las 6.44 horas de la mañana del 29 de octubre. Fue el rescate de una persona viva. Después, añadió, a lo largo del día "hubo dos niños arrastrados, no recuerdo el municipio, Turís o Chiva. Se informó, sí". Basset explicó que no recuerda a través de qué sistema se informó, porque el que usan los bomberos es "independiente del 112" y no recuerda si "en la vorágine de ese día ese asiento se hizo en un sistema u otro".

En su comparecencia en la referida comisión, este técnico fue interrogado también -en este caso por el PP- por el sistema de envío de alertas Es_Alert y sus protocolos. En este punto indicó que hasta donde tiene entendido, el sistema requiere de una "validación última" por parte del Gobierno central, aunque recomendó a la diputada que pidiese información sobre el referido protocolo. El PP de la Diputación de Valencia se hizo eco ayer de esta información a lo que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, contestó que "es falso". "No me lo puedo creer. ¿Después de 5 meses aún no saben cómo funciona?", dijo en redes sociales.

Basset lamentó que en sucesos recientes, como un incendio industrial en Riba-roja que generó una nube tóxica, pidió su envío al secretario autonómico de Emergencias y "no se aceptó -dijo-, no sé el motivo".

Mazón no tenía responsabilidad de la alerta

Sobre la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el CECOPI la jornada del 29 de octubre, Basset se limitó a apuntar que él "no estaba para mirar el reloj", que cuando llegó fue informado por la entonces consellera Salomé Pradas y que no tuvo ninguna "conversación técnica" con él hasta el día siguiente.

Posteriormente aseguró que "si el president estuvo o no estuvo no es vinculante a la hora de lanzar el aviso, porque no era su responsabilidad enviar esa alerta", y añadió que desconoce si se produjo algún retraso en el envío de esa alerta por "espera o lealtad institucional". En este punto de su intervención el exresponsable de los bomberos de la provincia aseguró: "La responsabilidad -de enviar el mensaje de alerta- era de la dirección del plan, que tiene todas las capacidades para hacerlo. Yo le puedo aconsejar, pero el responsable es el responsable".

El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, le interrumpió para pedir una aclaración sobre quién era el responsable del plan de emergencia, y Basset respondió que "la consellera". Y si bien la portavoz del PP, Reme Mazzolari, apuntó que "era un comité", Basset apostilló que "sí, pero el director del mismo es la consellera, eso está establecido, no hay más".

Otra de las informaciones relevantes que transmitió fue la confirmación de que los técnicos de la Generalitat tenían el reporte de todas las llamadas entrantes al 112 en aquella jornada. Preguntado por si faltó información o estructura de mando durante la jornada del 29 de octubre, Basset señaló que "con la misma información que todos, hubo un alcalde que decidió no abrir el instituto".

La "experiencia más compleja" desde Tous

Las recientes barrancadas fueron, según sus palabras, "la experiencia más compleja a la que se ha enfrentado el Consorcio desde la pantanada de Tous", en octubre de 1982.

"La magnitud es el hecho diferencial", afirmó posteriormente, si bien, a su juicio, "no se puede mantener una estructura de emergencias para algo que pasa cada 5.000 años". "El problema es que esto no se entrena. Hay países con medios y protocolos que son la pera y que también fracasan", en referencia al huracán Katrina, que asoló Nueva Orleans.

"Hay que revisar la capacidad de respuesta. Se podría haber pasado a un nivel 3 o nos lo podrían haber dicho también. Me pregunto si hubiese mejorado algo", añadió José Miguel Basset, dejando esta cuestión en el aire.

Según detalló, el esfuerzo de coordinación de todo el personal que intervino en la emergencia fue extenuante, y reclamó la creación de un plan nacional de emergencias que sirva para formar y entrenar a los mandos en un concepto único, para que sea posible "enviar a 40 o 50 mandos" como él "adonde sea".

En este sentido, subrayó que "es más fácil dirigir a 10 o 12.000 profesionales entrenados en tareas concretas" que a una multitud, como sucedió en los días posteriores a las riadas, que dejaron 227 víctimas mortales y una desaparecida.

También se refirió a la necesidad de mejorar la comunicación en los planes de emergencia: pero "no hablo del gabinete del president o de la consellera, sino de gente especializada, de psicólogos de emergencia, que pongan en palabras lo que sucede. Esto es fundamental", apuntó.

"Ya pasó en el incendio de Campanar -en febrero de 2024, con diez víctimas mortales-, que no se gestionó como toca. Había psicólogos, pero sin idea de cómo dar esa parte de la información. Nos hicimos cargo nosotros -apuntó Basset-, porque si no se iba a liar una..."