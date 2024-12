Bronca histórica en Les Corts Valencianes: se suspende la sesíón de control a Mazón

La sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en Les Corts Valencianes ha tenido que ser suspendida. La presidenta del Parlamento valenciano, Llanos Massó, ha llamado a todos los portavoces de los grupos parlamentarios para tratar de reconducir la sesión, pues los insultos cruzados entre todos los grupos políticos sobre la gestión de la dana han hecho imposible continuar con la sesión.

Ha sido el grupo Compromís quien ha comenzado a palmear sobre las bancadas de los escaños. "¡Dimisión!", han reclamado de manera insistente. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha recriminado que no se haya reunido con las víctimas de la dana. "¿Puede seguir un presidente fugitivo que no ha perdido perdón a las víctimas y que no ha pisado los pueblos?" De nuevo, Compromís ha pedido la dimisión de Mazón y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha dicho: "El que salió corriendo fue Sánchez". Tras esta afirmación, Mazón, desde la tribuna ha dicho: "Mientras trabajamos, otros se dedican al circo. Yo al menos que quedé con el rey en Paiporta. Otros no".

Ha sido entonces cuando el síndic del PSPV, José Muñoz, se ha levantado y, sin tener el uso de la palabra, ha comenzado a protestar por esa afirmación. "Es una vergüenza". En este punto, los diputados han empezado a increparse unos a otros y se ha tenido que suspender la sesión.

El primero en preguntar por los motivos por los que el presidente Mazón sigue en su cargo ha sido Muñoz, quien ha insistido en que el jefe del Consell estará en el cargo el tiempo que le deje el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pues habrá un momento en el que le dejará caer.

Mazón ha asegurado que debe permanecer en su puesto para dirigir la reconstrucción. En este sentido, ha anunciado una nueva línea de 250 millones de euros en ayudas para los afectados de la dana, con las que se otorgarán 2.500 euros para cada persona que haya perdido un coche, "sin requisitos de ningún tipo".

La Generaltiat ha adoptado esta medida después del "desmadre" de las ayudas aprobadas por el Gobierno central, "como que se tenga que comprar alguien un coche de 50.000 euros eléctrico para recibir los 10.000 euros del Gobierno y encima pagar el IVA y que le tributen el IRPF, que es inmoral".

"La diferencia entre la Generalitat y el Gobierno de España es que el Gobierno de España, en las ayudas de primera necesidad, ha dado 816 ayudas, mientras que la Genetalitat ha dado 12.472 ayudas". Ha emplazado al PSPV a exigir que este jueves que apoyen en el Congreso la propuesta del PP de suprimir en 2025 el IAE y el IBI para todos los afectados".