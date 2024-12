Les Corts rechazan que los municipios afectados por la dana participen en el Cecopi

Les Corts Valencianes rechazarán mañana que los alcaldes de los municipios afectados por la dana puedan participar en las reuniones del Cecopi, el centro que coordina la emergencia desde el pasado 29 de octubre. El debate en Les Corts llega un día después de que la delegada del Gobierno apareciera en las reunión con varias alcaldesas de la zona afectada. Tanto el PP como Vox votarán en contra de esta propuesta socialista que se ha tramitado por el proceso de urgencia.

El diputado socialista Ramón Abad que ha defendido la iniciativa, ha dicho que "Mazón se borró de la emergencia y no sabemos a qué asuntos le dio prioridad" y ha ensalzado a los alcaldes de los municipios afectados: "son lo mejor que hay en la clase política valenciana" y ha agradecido a los 75 alcaldes sin distinción política que han estado al frente de sus municipios durante la dana. Por ello, ha pedido que los alcaldes estén incluidos en el órgano de decisióm: "el Cecopi es la institución encargada de tomar decisiones, evaluar datos y tomar decisiones" y ha pedido al PP que apoye esta media "también por sus alcaldes" entre los que ha mencionado al de Utiel.

Desde Vox, el diputado David Muñoz ha calificado la pnl como "un brindis al sol porque un centro operativo ha de actuar con operatividad, y que estén integrados todos los alcaldes le restaría efectividad" y ha calificado la PNL de "absurda, ilógica y totalmente vacía".

Vox ha reprochado que el PSOE quiera dar ahora voz a los alcaldes "cuando Teresa Ribera al abrir las compuertas de Forata inundando Algemesí, no avisó a los alcaldes"

Desde el PSOE han relatado que "el alcalde de Alberic no sabía que iba una campa en su municipio, y la de Catarroja se ha cansado de pedir que retiren los coches, antes de que se produjera el incendio del lunes" y ha acusado a Vox de "ser ustedes la derechita cobarde comparsa del PP y serán cómplices del señor Mazón". Y ha reprochado a Vox que "al que ustedes mantiene como presidente de la Generalitat se borró de la emergencia. Los alcaldes y sus policías locales estaban en sus municipios salvando gente mientras ustedes no pusieron en orden sus competencias que es la coordinación de las policías locales".

La diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha criticado que el presidente de la Generalitat llegara tarde al Cecopi y ha exhibido una pancarta en la que los vecinos de las zonas afectadas piden que no se les olvide.

Por su parte, la diputada del PP Verónica Marcos ha recordado que la delegada del Gobierno es codirectora del Cecopi y que este órgano ha de estar permanentemente informado por el CHJ y por la Aemet. "Dónde estaba el presidente de la CHJ cuando el caudal del Poyo multiplicaba por cinco el del Ebro", se ha preguntado, y ha enfatizado que "para Mazón lo primero ha sido ayudar a los municipios aunque no sea su competencia. Los alcaldes ya tiene bastantes responsabilidades y bastantes decisiones que tomar para formar parte del Cecopi".

Por último, ha señalada que desde el PP "no hablamos de relatos, hablamos de datos y la delegada dijo que a las 18 horas acababa la alerta roja. La delegada del gobierno no para de meter cizaña para promocionarse dentro de su partido" y ha recordado que "los alcaldes están obligados a redactar los planes de inundaciones y han recibido dinero para hacerlo. Consulten quiénes lo han hecho y quiénes no".

Gasto supérfluo

Prosiguiendo con el plano, Les Corts aprobarán mañana con los votos del PP y de Vox la proposición no de ley de estos últimos por la que se destinarán a la recuperación de los municipios afectados por la dana "los gastos supérfluos", algo que según advirtió la oposición, puede incumplir acuerdos internacionales de cooperación.

La cláusula Rebus sic stantibus

Por otra parte, Les Corts aprobarán hoy con el voto del PP y de Compromís, la petición al gobierno de España de que incorpore la cláusula "rebus sic stantibus" al ordenamiento jurídico, de forma que en circunstancias excepcionales y sobrevenidas, como la pasada dana, los afectados puedan ver "relajadas" las cláusulas de los contratos que les obligan como hipotecas, contratos de suministro u otras obligaciones.