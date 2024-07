Camps asegura que su cena-homenaje refuerza la unión del PP

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer que la cena celebrada en el el edificio Veles e Vents en reconocimiento a su persona después de quince años de "persecución" judicial "marca un importante paso hacia la unión y el fortalecimiento del partido de cara al futuro”.

Organizada por el Foro 2020 que lideray bajo el lema 'Volvemos a estar juntos', la cita congregó anoche a cerca de 600 personas según los organizadores. En ella "se le ha querido reconocer al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el éxito después de 15 años. Al encuentro asistieron figuras emblemáticas del "antiguo Partido Popular de la Comunidad Valenciana", así como destacados miembros de la sociedad valenciana, en una muestra de apoyo y reivindicación.

Entre los asistentes se encontraban el ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien también ha sido exonerada de sus causas judiciales.

La cena contó con la presencia de más de 25 ex altos cargos, incluyendo alcaldes y consellers de la época de Camps como Trini Miró, Lorenzo Agustí, José Manuel Haro, José Miguel Tolosa (entre otros) así como ex diputados y otras figuras notables del partido.

Personalidades destacadas del ámbito empresarial y de la sociedad valenciana también estuvieron presentes, incluyendo líderes del mundo startup, el emprendimiento y académico.

Aspecto de la terraza del Veles e Vents, ayer La Razón

Durante la cena, Francisco Camps subrayó la importancia de la unidad y la reconciliación en un momento crucial para el PP. En su intervención, enfatizó en la necesidad de mantenerse unidos, afirmando: "No hay que rendirse. Tenemos que estar todos juntos. Los que nos votan y nos han votado. Tenemos que volver a estar juntos".

Camps recordó que 1.200.000 ciudadanos le votaron y resaltó la importancia de recuperar ese apoyo. El evento también contó con intervenciones del político Pedro Agramunt director del Foro 2020 y el periodista Pedro Rollán que está realizando un documental basado en los diez procesos del ex presidente.

Además durante la cena, se proyectaron vídeos que destacaban "las mejores etapas de la Comunidad Valenciana bajo la presidencia de Francisco Camps", con la canción "Don't Stop" de Fleetwood Mac como himno del evento, simbolizando "el creciente apoyo que se está convirtiendo en un movimiento".

Los organizadores también destacan que "la significativa asistencia a la cena sugiere un deseo colectivo de destacar la trayectoria de Camps y el coraje que ha demostrado durante estos años. Este reconocimiento debe ser visto como un acto de justicia y muestra de apoyo de antiguos compañeros, votantes, amigos y familiares que reconocen la superación a difíciles pruebas, no solo judiciales, durante todos estos años".