Carrasco cumple: el nuevo Mercado Central de Castelló comienza las obras

El Mercado Central de Castellón ya ha comenzado sus obras. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, firmó ayer el contrato del inicio de obras de remodelación integral del Mercado Central de Castellón. El objetivo es tenerlo finalizado para diciembre de 2026, de cara a que los comerciantes solo pasen "una Navidad fuera", cómo explicó a LA RAZÓN la alcaldesa.

Una firma que tuvo lugar en un acto público en la Plaza Mayor, en la que han participado los responsables de la UTE de empresas adjudicataria de estos trabajos, formada por Gimecons (Nealis) y Telecso con Jorge Cubero y Pablo Pons. Este acto contó también como testigos con los vendedores del Mercado Central, encabezados por la presidenta de la Asociación de Vendedores del mercado, Sonia Castillo, y su gerente, José Luis Hernández. Por parte del Ayuntamiento de Castellón también estuvieron presentes el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; el concejal de Patrimonio, Vicent Sales; y el concejal de Comercio, Alberto Vidal, además de otros concejales de gobierno y diferentes técnicos municipales.

La alcaldesa afirmó que “es un día histórico para la ciudad de Castellón. Hoy iniciamos un nuevo camino, una nueva etapa llena de ilusión para nuestro querido Mercado Central de Castellón. Un nuevo impulso para todo un símbolo de ciudad, para un edificio que cuenta ya con 75 años y que representa un puente entre pasado, presente y futuro de generaciones y generaciones de castellonenses”.

Para Carrasco “nuestro Mercado Central es parte imprescindible de ese orgullo de ser y sentirnos de Castellón por el que trabajamos día a día desde el Gobierno de la ciudad”.

Dinamización comercial del centro

La primera edila destacó que “este proyecto, el más importante de cuanto realizamos esta legislatura, va mucho más allá de una obra de reforma, sino que es una apuesta firme por el futuro del comercio local; por la generación de empleo, por la reactivación del centro urbano y por la economía y el comercio de proximidad”.

Carrasco ha resaltado que “esta remodelación va a ser clave para impulsar el desarrollo económico, con nuevos usos gastronómicos y turísticos, simplemente como ocurre en otros mercados de la geografía nacional e incluso europea. Un mercado que queremos que sea referente, queremos que el mercado central se convierta en el principal punto de encuentro ciudadano en el centro, no solo de la ciudad, sino de nuestra provincia, que a través de sus paradas, de su gente, de su ambiente, se sienta el latido y la forma de ser de nuestra ciudad”.

“Creemos que este mercado va a ser un dinamizador de la ciudad y de su tejido comercial. Y quiero destacar de manera especial, tanto el papel de los técnicos como de las empresas como el de los vendedores, que son quienes van a atendernos con su cariño siempre”, dijo.

Carrasco agradeció también el papel de las empresas que conforman la UTE. “Da garantía de que seáis gente de Castellón. Porque sé que le vais a poner el corazón, el alma y las manos en este proyecto; que vais a poner todo el trabajo para que tengamos el mejor Mercado Central, no de la Comunidad Valenciana, sino de España. No me cabe duda, porque le vamos a poner todo el empeño”.

De la mano de los vendedores

La primera edila insistió en la colaboración y el diálogo en todo momento del proyecto con los vendedores y “con ese traslado al mercado provisional en Santa Clara, que decidimos también de forma conjunta dónde podíamos prestar el mejor servicio. Trabajamos en equipo y no lo vamos a dejar de hacer hasta que se abran las puertas del nuevo mercado central de Castellón al servicio de todos los castellonenses”.

Del mismo modo, quiso agradecer la labor de José Luis Hernández, gerente del mercado central, de Sonia Castillo, la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado y del resto de los vendedores.

“Hemos tenido un grandísimo equipo con los técnicos municipales y con los vendedores, con esa comisión. Porque no ha sido fácil llegar hasta aquí y lo hemos hecho juntos. Porque solo las cosas que se hacen en equipo y juntos salen bien, porque nosotros lo que queremos es que los vendedores estén lo mejor posible. Con ese trato personal de cercanía, ese trato tan cariñoso que dan a quien visita nuestro mercado y nuestra ciudad cada día, pues es el que nos representa, es la esencia de Castellón”, añadió.

Una promesa cumplida

La alcaldesa de Castellón se refirió también al compromiso que contrajo ante notario con la ciudadanía en las elecciones de 2023. “Hoy cumplimos con una promesa que hice antes incluso de ser alcaldesa. Y la promesa no solo es la que firmé ante notario de reformar el mercado central, la promesa es la que le hice a todos los castellonenses el día que nos dieron su confianza de construir un Castellón mejor, con más oportunidades, una ciudad más abierta y más dinámica, una ciudad más viva”.

Begoña Carrasco también señaló que “esta reforma la han prometido muchos, pero no la ha hecho nadie, la vamos a hacer nosotros, la vamos a hacer juntos y la vamos a hacer con los castellonenses, que son los que nos han traído hasta aquí y a quienes nos debemos y por los que trabajamos cada día. Por tanto, solamente puedo decir que fruto de ese trabajo vamos a seguir estando codo con codo, que no vamos a soltar de la mano a nadie, que vamos a estar apoyando esa obra desde el minuto uno y hasta el último momento”:

“Este proyecto va más allá de una reforma, es una apuesta firme por el futuro del comercio local, ese comercio que tanto nos necesita, por la generación de empleo, por la reactivación del centro urbano, del corazón de Castellón en el que nos encontramos, y, por supuesto, por nuestra economía y por el comercio de proximidad”, comentó Carrasco.

La primera edila recalcó que “es posible gracias a una inversión de 10 millones de euros cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Y nuestra ciudad es referente nacional en la gestión de fondos europeos, gracias también al trabajo de la Oficina de Planificación y Promoción Económica”.

También tomó el turno de palabra la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, Sonia Castillo, quien ha mostrado su ilusión por este momento. “Estamos muy agradecidos y muy contentos”, ha reconocido.

Castillo también manifesto que “sabemos que el mercado va a quedar muy bien y vamos a tener el mejor mercado de la Comunidad Valenciana”.

ADN 100% Castellón

Por su parte, Jorge Cubero, gerente de la UTE Mercado Central, quien firmó junto a la alcaldesa el contrato de inicio de las obras en nombre de las empresas, ha destacado que “como empresas castellonenses, ponemos el máximo compromiso, la sensibilidad a este proyecto, que es muy importante.

“Vamos a ir de la mano desde, de hecho lo llevamos haciendo bastante antes de empezar y ya hemos estado planificando codo con codo el inicio de los trabajos para que sea fluido y poder cumplir los plazos. Somos conscientes de que es el proyecto emblemático para la ciudad, y queremos trasladar nuestro máximo compromiso para que sea un éxito y cumplir los objetivos tanto del ayuntamiento como de los ciudadanos y de los profesionales del mercado”, explicó.

“Es una UTE 100% Castellón, ADN 100% Castellón; no puede salir nada mal y así va a ser”, finalizó Cubero.