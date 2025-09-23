Este paraje de Castellón rompe récord de frío en septiembre: ¡-3,1 grados!

El paraje de la Nava, en el municipio castellonense de El Toro, en la comarca del Alt Palància, ha marcado esta madrugada una temperatura mínima de -3,1 grados, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).

Se trata, según AVAMET, de la mínima más baja en un mes de septiembre desde que tienen datos (2015), superando los -2,6 grados de septiembre de 2020, y recuerdan que es un altiplano inhabitado a unos 1.500 metros de altitud.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología ha registrado, como principales valores mínimos de esta madrugada, la primera de otoño, los 3,7 grados de Vilafranca, los 4,6 de Ademuz, los 5,1 de Castellfort, los 5,3 de La Pobla de Benifassà-Fredes y los 6,5 de Morella.

El Toro, en el Alto Palancia, es una localidad con mucho encanto en el interior de Castellón, en la que nace el río Palancia.