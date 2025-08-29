Cielos despeados y descenso de las temperaturas mínimas y máximas

El cielo de la Comunitat Valenciana lucirá un aspecto despejado este viernes, con intervalos de nubes altas, y se espera un descenso de mínimas y máximas en el litoral, con cambios ligeros en el resto de la región y viento flojo variable.

Este sábado el pronóstico de la Aemet es muy similar, con cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el interior.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón 25,2-32,2

Valencia 24,9-35,6

Alicante 24,5-37,5

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón.- Componente N 2 a 4 tendiendo durante la noche a variable 2 a 3 y arreciando durante la mañana a S 3 a 4. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del sector E de 1 m disminuyendo. Algún aguacero o tormenta durante la noche.

Aguas costeras de Valencia.- E y NE 4 amainando durante la noche a variable 2 a 3 y arreciando a SE 4 a 6 por la tarde. Marejada temporalmente marejadilla. Mar de fondo del sector E de 1 m disminuyendo. Algún aguacero o tormenta hasta la madrugada.

Aguas costeras de Alicante.- Variable 3 a 5 amainando de madrugada a NE 3 y arreciando por la tarde a S 5. Marejada ocasionalmente fuerte marejada, disminuyendo temporalmente a marejadilla con mar de fondo del SW de 1 m. Posibilidad de algún aguacero en el norte de Alicante.