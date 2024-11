Cinco mil voluntarios ya han llegado a sus destinos y esperan diez mil más

Cinco mil voluntarios aproximadamente han llegado ya a los puntos donde prestar ayuda a las nueve de la mañana. La capacidad del dispositivo montado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que ha cerrado las puertas de sus espacios lúdicos, es de 2.500 voluntarios a la hora. Y se calcula que quedan aún 10.000 voluntarios haciendo cola disciplinadamente. La Generalitat ha pedido que no vengan más voluntarios y que los que no están ya aquí que esperen a mañana, cuando nuevamente se activará el dispositivo a la siete de la mañana. En cualquier caso, los cien autobuses que ya hacen los recorrido van y vuelven a recoger a más voluntarios y se va a intentar que todos los voluntarios que están esperando en la Ciudad de las Artes puedan llegar a un destino donde son tan necesarios.

Los autobuses forman convoys que van juntos y escoltados por la Policía, de este modo es más fácil porque llegan a lugares donde hay maquinaria pesada trabajando y el acceso es complicado. Los 55 autobuses previstos a primera hora han sido reforzados por otros 35 de la EMT que han sido solicitados al desbordarse las previsiones de solidaridad de los valencianos.

Estos autobuses llegan o bien a pueblos más lejanos como Chiva o Requena, o bien a dos centros de distribución que son el centro comercial Bonaire de Aldaia y el Ikea de Alfafar, donde Protección Civil vuelve a distribuir a los voluntarios a los pueblos de alrededor. Cabe señalar por la confusión que se ha producido en un primer momento, que en ningún caso se está enviando gente a limpiar los centros comerciales, sino que allí son distribuidos para llegar a los pueblos de alrededor organizados por Protección Civil.

El contingente que ha salido a primera hora volverá a las 14 horas mientras que los siguientes volverán alas cuatro de la tarde.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que está en la Ciudad de las Ciencias desde primera hora ha dado las gracias a Valencia sobrecogida por la respuesta ciudadana.

Ha agradecido también a la Plataforma del Voluntariado que coordina junto a la Generalitat el dispositivo. Alrededor de 90 personas, entre personal de la Generalitat y voluntarios de la plataforma, están organizando el dispositivo en el que se ha priorizado a los sanitarios, bomberos y policías que había en las colas para que salieran inmediatamente hacia los puntos de destino.

Alfafar, Catarroja, Sedaví, Llombai, Catadau, Requena, Alzita, Cheste, Riba-roja, Chiva, son los principales puntos de distribución por la provincia de Valencia, en aquellos lugares "donde hoy han pasado ya los servicios de emergencia y hoy pueden ir ya los voluntarios", ha explicado Camarero que ha dicho que "lo que queríamos es que los voluntarios no corrieran riesgos ni a la ida ni a la vuelta".

La vicepresidenta ha reiterado la petición de que la ciudadanía no coja sus vehículos:; "todavía hay mucha emergencia y los que necesitamos de verdad que estén en la carretera son los servicios de emergencia". Ha dicho que los vehículos privados en muchos casos entorpecen la labor de los servicios de emergencia.

Camarero ha descartado que el voluntariado se haya organizado tarde: "había sitios a los que no se podía llegar, el primer día llevamos agua y comida, toneladas que algunos ayuntamientos nos pedían que los lleváramos a centros de recogida porque no podían almacenar tanto. Hemos hecho listado de los que nos pedían los ayuntamientos. La ayuda llega cuando puede llegar porque no había ni comunicación por carretera ni medios de comunicación. En cuanto hemos podido abrir las vías, hemos enviado comida y agua. Ahora ya pueden llegar los voluntarios: primero las emergencias y luego los voluntarios, este es el orden".

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, que se han rebasado todas las expectativas. Ha destacado "la suerte de tener la base en la Ciudad de las Ciencias (que ha cerrado sus puertas) nos permite coordinar todo el dispositivo sabiendo cuántos voluntarios hay, cuándo van, cuándo vuelven, qué especialidad tienen... lo que se trata es de cuidar a esa gente que nos da su trabajo y su cariño y devolverles el cariño que nos dan teniéndolos cuidados".