Cita electoral: los nombres valencianos para las elecciones europeas del 9J

Aunque las elecciones gallegas, vascas y catalanas han acaparado toda la atención política y mediática de los últimos meses, no podemos olvidar que el próximo 9 de junio las urnas volverán a llamar a todos los españoles, esta vez para elegir a los europarlamentarios en Bruselas.

Movilizar al electorado para lograr una gran participación es el reto de todos los partidos en estos comicios, que suponen las segundas elecciones del PPCV desde que Carlos Mazón asumió la presidencia de la Generalitat gracias al apoyo de Vox, y las primeras de los socialistas valencianos bajo el nuevo liderazgo de Diana Morant.

El PPCV, que se convirtió en primera fuerza en la Comunitat Valenciana en las elecciones autonómicas, municipales y generales de 2023, sale a confirmarse en ese puesto en las europeas después de que el PSPV-PSOE le desbancara en las de 2019 y ofrecer una "gran victoria" ante el "ninguneo" de Pedro Sánchez a esta tierra.

Los populares valencianos han nombrado un comité de campaña que dirige la portavoz adjunta en Les Corts Laura Chuliá, mientras que el valenciano Esteban González -coordinador de la campaña del PP nacional- vuelve a figurar por tercera vez en la candidatura europea, esta vez en el cuarto puesto (fue el dos en 2019).

Los socialistas valencianos, que desde febrero tienen a la ministra Diana Morant como secretaria general en sustitución de Ximo Puig, aspiran a mejorar resultados, pues en las generales de julio crecieron en votos aunque quedaron como segunda fuerza, y han activado un comité electoral que coordina el secretario de Organización, Vicent Mascarell.

El PSPV tiene dos representantes en puestos de salida en la lista del PSOE: la exministra alicantina Leire Pajín, que regresa a primera línea de la política en el número ocho, y la portavoz en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, en el número catorce, quien cierra una etapa de nueve años en la política local, siete de ellos como número 2 del Consistorio.

Compromís, que hace cinco años se quedó sin escaño, confía en regresar al Parlamento Europeo de la mano del exconseller de Educación y actual diputado autonómico Vicent Marzà, quien se impuso en las primarias a Jordi Sebastià y por tanto ocupará el tercer puesto en la candidatura de Sumar, por delante incluso de Izquierda Unida.

El socio de gobierno del PP en la Generalitat, Vox, que en las elecciones generales de hace casi un año fue tercera fuerza en la Comunitat Valenciana y que actualmente no tiene ningún eurodiputado valenciano, no ha hecho pública su candidatura al completo, si bien entre los nombres que ya han trascendido no hay valencianos.

Podemos, que fue la cuarta fuerza en la Comunitat en las elecciones europeas de 2019 -tiene una eurodiputada valenciana tras correr la lista el pasado noviembre- y en las últimas autonómicas se convirtió en extraparlamentaria, cuenta en su candidatura con una valenciana, María Teresa Pérez.