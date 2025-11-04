La Comunitat Valenciana lidera la subida de afiliados a la Seguridad Social en España y registra la segunda mayor bajada en paro anual

El empleo sumó 36.459 afiliados a la Seguridad Social en octubre en la Comunitat Valenciana, un 1,65 % más que el mes anterior, y el paro aumentó en 742 personas, un 0,25 % más, hasta un total de 294.757 desempleados.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los últimos doce meses la afiliación ha subido un 3,42% hasta los 74.166 afiliados a octubre, la mayor subida registrada entre todas las comunidades autónomas de España. En total, hay 2.241.991 afiliados en la Comunitat

En el conjunto de España, el empleo avanzó en octubre, con 141.926 afiliados más de media a la Seguridad Social, gracias al tirón de la educación, mientras que el paro registrado subió en 22.101 personas, por debajo de la media para este mes, pero superando los 2,4 millones.

Por provincias, el paro ha subido en 1.163 personas en Alicante (+0,98 %) y en 537 en la de Castellón (+1,68 %), mientras que en la de Valencia ha bajado en 958 personas (-0,67 %).

En el último año las tres provincias han reducido el paro: en Valencia en 9.960 personas (-6,51 %), en Alicante en 7.903 (-6,22 %) y en Castellón en 2.390 (-6,84 %).

De los 294.757 desempleados, 180.840 son mujeres y 113.917 hombres, y de ellos 19.078 son menores de 25 años, según el Ministerio de Trabajo.

Por sectores de actividad, la agricultura ha bajado el paro en 130 personas, la industria en 116 y la construcción en 400 personas, pero ha aumentado en los servicios en 941 personas y en el colectivo sin empleo anterior en 447, lo que arroja un incremento total de 742 personas más desempleadas.

De esta manera, el sector servicios cuenta con 208.232 desempleados, la industria con 34.820, el colectivo sin empleo anterior con 23.039, la construcción con 21.456 y la agricultura con 7.210.

Entre los extranjeros, el desempleo ha subido en 410 personas, un 0,77 %, y afecta a un total de 53.997 personas, de los que 19.071 son comunitarios y 34.926 extracomunitarios.

En cuanto a los contratos, los temporales representan en 51,05 % del total y los indefinidos el 48,95 %.

Segunda mayor bajada de paro

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado los datos de paro registrado del mes de octubre en la Comunitat Valenciana, que ha hecho públicos el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que reflejan que se ha producido un incremento de 742 personas paradas.

Galvañ ha resaltado que se trata de un incremento provocado por el fin de la campaña estival, como lo refleja el hecho de que es el sector servicios el único que se ha incrementado (0,45 %) frente a la agricultura (-1,77 %), la construcción y la industria.

El responsable de Empleo ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana, pese a la ligera subida del paro habitual este mes, sigue demostrando buenos datos. Así, según ha destacado, la valenciana es la autonomía donde menos sube el paro en términos relativos.

Galvañ ha remarcado que el comportamiento del mercado de trabajo anual “sigue demostrando signos de fortaleza”. Así, ha detallado que la Comunitat Valenciana registra el segundo mayor descenso anual de número de personas desempleadas de España tras Andalucía. “Hoy hay 20.253 personas paradas menos que hace un año”, ha indicado el director de Labora.

Del mismo modo, los datos de afiliación a la Seguridad Social confirmarían, según el secretario autonómico de Empleo, esta buena evolución. Tal y como ha detallado, la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento mensual (+1,65 %) y anual (3,42 %) de afiliados en la Seguridad Social en España.

En cuanto a los sectores económicos, Galvañ ha informado del buen comportamiento este mes de octubre de la agricultura y de la construcción. Así, la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento anual de contratos en construcción en España con +13,80 %.

Por último, el responsable de Empleo ha destacado especialmente la bajada del paro entre la juventud valenciana, un reto para el Consell. Los datos, según ha informado, reflejan la menor cifra de jóvenes parados de toda la serie histórica (desde 1996) en un mes de octubre. Hay 2.163 jóvenes parados menos que hace un año, un 10,2 % menos.