El PSPV acusa al gerente del PP en Valencia de insultar a las víctimas de la dana

El PSPV-PSOE ha acusado este martes al gerente provincial del PP de Valencia, Sergio Alonso, de "insultar" en redes sociales a las víctimas de la dana, por haber afirmado en un mensaje en X sobre la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez, "qué poco queda para verte con sueldo del PSOE".

Al respecto, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha afirmado que no ha visto el mensaje y no conoce personalmente a "esta señora", pero sí ha escuchado decir a víctimas de la dana que está "politizada". "Desconozco su filiación y inclinación, su ideología. Yo lo único que digo que no se puede utilizar el dolor de las personas ni en un sentido ni en otro", ha señalado.

El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, ha lamentado en un comunicado que "los dirigentes del PP dediquen su tiempo a despreciar el dolor de las víctimas demostrando su poca catadura moral, a la altura de su ya expresident el señor Mazón", y ha pedido al gerente del PP de Valencia una rectificación.

A su juicio, "es intolerable que una de las personas de más confianza" del presidente provincial, Vicent Mompó, "se dedique a insultar a las víctimas mientras su partido le da cobijo a Mazón" y ha advertido de que "este es el PP que se viene: el que no asume responsabilidades, esparce culpas y denigra la dura realidad que viven miles de valencianos y valencianas".

"Con cada palabra y cada paso que da el Partido Popular lo que nos demuestra es que su tiempo político ha acabado y que la única salida posible es una convocatoria electoral urgente en la Comunitat Valenciana", ha dicho Mascarell, quien ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que ponga orden porque no se puede consentir este desprecio y esta falta de humanidad".

Asimismo, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado que Mazón "también insultó" a las víctimas en el Debate sobre el estado de la Comunitat, pero nunca habían visto "un ataque tan directo, lamentable e indigno" como el de esta persona de "la máxima confianza de Mompó", uno de los posibles sucesores de Mazón en el partido.