El Consell de Mazón declara el 29 de octubre como Día de Recuerdo de las Víctimas de la Dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ha anunciado hoy que el 29 de octubre será por siempre Día del Recuerdo a las Víctimas de la Dana, tal y como ha aprobado el Consell en su sesión extraordinaria de hoy.

Mazón ha señalado que toda la Comunidad valenciana se une en una jornada de duelo, dolor y compromiso. "Hace un año vivimos una de las catástrofes más devastadora de toda su historia. La dana descargó lluvias de una intensidad sin precedentes que provocaron riadas, destrozaron viviendas, empresas comercios y cosechas, pero lo más doloroso lo que nos ha marcado para siempre es la pérdida de 229 personas".

Y ha explicado que "en memoria y homenaje de todas ellas y con el más profundo respeto a familias y allegados el pleno del Consell ha aprobado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana. Que a partir de hoy será de luto oficial en las tres provincias y que nunca caerá en el olvido".

El presidente Mazón ha recordado "las imágenes de calles anegadas, casas destruidas y familias que lo perdieron todo". Y ha continuado que "el dolor fue y sigue siendo inmenso, pero también los fue la respuesta de todos tan solidaria como ejemplar. El espíritu de superación de toda la sociedad civil también pasará a formar parte de nuestra historia como uno de los capítulos de mayor generosidad nunca vividos".

Según el jefe del Consell, "la declaración expresa la gratitud más profunda y reconocimiento sincero a quienes estuvieron en primer línea, trabajaron sin descanso, ofrecieron sus medios, su esfuerzo, su casa y su corazón".

Cosas que debieron mejorar

Ha reconocido que "hubo cosas que debieron funcionar mejor, debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron muchos valencianos. Tratamos de hacer lo mejor en un circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente y hoy lo debemos reconocer".

Ha enfatizado que "el Consell reafirma su intención de no dejar a nadie atrás, reforzar la seguridad y mejorar la prevención. Esta declaración también es un homenaje a todas las instituciones y empresas de toda España y a todos los héroes anónimos que abrieron sus casas, compartieron sus alimentos. La Comunitat Valenciana y España mostró su mejor rostro".

Ha deseado que "cada 29 de octubre ha de servir para homenajear a quienes perdieron la vida y estar al lado de sus familias" y ha considerado que "del dolor ha de surgir la fuerza y de la memoria, la esperanza. Este es el sentir que cada año habrá de unir a valencianos, alicantinos y castelloneneses para construir una Comunitat más segura y preparada".

Así lo ha manifestado el presidente Mazón durante la declaración institucional con motivo del primer aniversario de la fatídica dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia.