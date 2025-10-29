Acceso

Alicante reubicará los servicios municipales del antiguo Hotel Palas en el Centro 14 y en la Casa de la Festa

El traslado se produce porque la Cámara de Comercio va a ocupar ese edificio, que era su antigua sede

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, estudiando hoy el traslado de los servicios municipales ubicados en el edificio del Hotel Palas que será de nuevo la sede de la Cámara de ComercioLa Razón
    A. Agulló
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha reunido este miércoles con el concejal de Vivienda y Juventud, Carlos de Juan, para estudiar las alternativas de reubicación del personal y los servicios municipales actualmente instalados en el edificio del antiguo Hotel Palas a otros edificios del Ayuntamiento, ante la decisión de la Cámara de Comercio de retornar a la que fue su anterior sede en la Plaza de la Puerta del Mar.

En concreto, el equipo de Gobierno contempla el traslado del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y de las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería al nuevo Centro 14 de la calle de Labradores, cuyas obras están a punto de ser recepcionadas por el Ayuntamiento, y a determinadas dependencias de la Casa de la Festa.

“También es necesario poner en marcha toda la logística necesaria para llevar a cabo esta reubicación, que tiene como principales objetivos dotar al personal del Ayuntamiento de espacios dignos para hacer bien su trabajo, prestar servicio a todos los ciudadanos y ofrecer una atención más especializada”, ha explicado Barcala.

Además, la reubicación del personal y de los servicios municipales supondrá para las arcas del Ayuntamiento un ahorro de 616.000 euros anuales, que el consistorio abona a la Cámara de Comercio en concepto de renta por el alquiler del antiguo Palas.

“Estamos convencidos de que las condiciones de trabajo y la prestación del servicio mantendrán sus actuales elevados estándares de eficacia y calidad en sus futuras ubicaciones y, en cuanto a la atención ciudadana, seguiremos mejorándola con la próxima apertura de un nuevo SAIC en el Centro Comunitario Felicidad Sánchez de Babel-La Florida”, ha añadido el primer edil.

