Alicante reubicará los servicios municipales del antiguo Hotel Palas en el Centro 14 y en la Casa de la Festa

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha reunido este miércoles con el concejal de Vivienda y Juventud, Carlos de Juan, para estudiar las alternativas de reubicación del personal y los servicios municipales actualmente instalados en el edificio del antiguo Hotel Palas a otros edificios del Ayuntamiento, ante la decisión de la Cámara de Comercio de retornar a la que fue su anterior sede en la Plaza de la Puerta del Mar.

En concreto, el equipo de Gobierno contempla el traslado del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y de las concejalías de Turismo, Recursos Humanos y Comercio y Hostelería al nuevo Centro 14 de la calle de Labradores, cuyas obras están a punto de ser recepcionadas por el Ayuntamiento, y a determinadas dependencias de la Casa de la Festa.

“También es necesario poner en marcha toda la logística necesaria para llevar a cabo esta reubicación, que tiene como principales objetivos dotar al personal del Ayuntamiento de espacios dignos para hacer bien su trabajo, prestar servicio a todos los ciudadanos y ofrecer una atención más especializada”, ha explicado Barcala.

Además, la reubicación del personal y de los servicios municipales supondrá para las arcas del Ayuntamiento un ahorro de 616.000 euros anuales, que el consistorio abona a la Cámara de Comercio en concepto de renta por el alquiler del antiguo Palas.

“Estamos convencidos de que las condiciones de trabajo y la prestación del servicio mantendrán sus actuales elevados estándares de eficacia y calidad en sus futuras ubicaciones y, en cuanto a la atención ciudadana, seguiremos mejorándola con la próxima apertura de un nuevo SAIC en el Centro Comunitario Felicidad Sánchez de Babel-La Florida”, ha añadido el primer edil.