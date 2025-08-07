El Consell promueve 25 millones en ayudas a oenegés que hagan proyectos sociales en la zona de la dana

La Generalitat ha convocado ayudas de 24,8 millones dirigidas a organizaciones no gubernamentales para desarrollar proyectos sociales en más de 150 municipios de las provincias de València y Castellón afectados por la dana.

Las subvenciones financiarán iniciativas en los ámbitos social, educativo, sanitario, económico y medioambiental, con el objetivo de contribuir a la recuperación del tejido comunitario y asociativo en los territorios afectados, ha informado la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales.

Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo de entre 6 y 15 meses, con una subvención máxima de 450.000 euros, ampliable a 700.000 si se incluyen inversiones.

Del total previsto, 19,8 millones se destinarán a gastos corrientes y 5 millones a infraestructuras y equipamientos. Además, se contempla una posible ampliación de hasta 2 millones de euros adicionales, en función de la disponibilidad presupuestaria.

Las entidades podrán presentar un máximo de dos proyectos en formato telemático y deberán estar inscritas en el registro correspondiente, tener sede permanente en la Comunitat Valenciana, ser sin ánimo de lucro y disponer de capacidad técnica y personal para la ejecución.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, se evaluarán en función de criterios de eficacia, pertinencia, sostenibilidad y coordinación municipal.

El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, ha destacado el compromiso de la Generalitat con la recuperación de los municipios afectados por la riada y ha explicado que esta actuación se articula en ámbitos clave con un enfoque transversal y centrado en los derechos humanos, "como muestra del compromiso del Gobierno valenciano por una recuperación sostenida y construida día a día".

Esta actuación se enmarca en el Plan de recuperación económico-social aprobado por el Consell.