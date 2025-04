La consellera de Hacienda defiende el acuerdo de Presupuestos con Vox: "Es lo que los ciudadanos votaron"

La Conselleria de Hacienda y Economía ha aumentado un 64 % hasta los 771,8 millones de euros, impulsado por los 320 millones del presupuesto para la dana. La consellera, Ruth Merino, ha defendido que son los presupuestos "más realistas en los últimos 10 años", pero la oposición le ha criticado por "inflar las cuentas" y contar con dinero que no tiene.

Merino ha especificado que el Consell ha contado con el déficit del 3,2% a nivel nacional contando la dana, no como el Gobierno central, y ha seguido el techo de gasto europeo para situar el déficit en el 1,15%, contando la infrafinanciación y siendo "realistas" para que luego no haya más déficit del presupuestado. El PSPV le ha acusado de "inflar las cuentas" con un déficit 12 veces más del objetivo de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda. "Ha presupuestado directamente una mentira a sabiendas", le ha acusado el diputado socialista, José Antonio Díaz. Compromís ha ido por la misma línea asegurando que en total, el Consell ha contado en los Presupuestos con "4.493 millones de euros que no tiene", en palabras del diputado Carlos Esteve.

A las críticas por acordar los Presupuestos con Vox, Merino ha defendido que tenían ya el mismo socio de gobierno y la ciudadanía lo sabía: "Es un proyecto continuista con lo que los ciudadanos votaron, pues el año pasado estos Presupuestos eran con Vox en el gobierno", ha defendido.

Compromís ha acusado a la consellera de dejar de cobrar impuestos a los más ricos, a lo que Merino ha contestado que "es totalmente falso" ya que se lo han bajado "a quienes cobran 33.000 euros. Si esos son ultra-ricos, usted me dirá", a lo que ha añadido que "claro que me gustaría bajarle los impuestos a todos, pero hemos empezado por los que más lo necesitan". Asimismo, Merino ha defendido que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Patrimonio son "injustos, anacrónicos e inmorales". Merino ha dicho que ve a los empresarios "no como un enemigo, sino como un aliado" y ha dicho que van a ayudar a los empresarios

El PSPV además ha criticado un recorte del 30% en transparencia en Presidencia, lo que su diputada Mercedes Caballero ha considerado "un incremento de la opacidad" a lo que se suma "una bajada en participación ciudadana importantísima que afecta a la capacidad de la sociedad civil". Merino ha defendido que reducir esa partida concreta "no quiere decir que estemos por la transparencia y participación ciudadana", sino que tienen "otra forma de gastar en transparencia". Disminuido la transparencia: otra forma es que gastar la transparencia sea distinta.

Oficina de agilización administrativa

La consellera ha detallado también el presupuesto de Presidencia de 221 millones de euros. Ahí destaca como novedad una partida de 800.000 euros para una Oficina de Simplifación Administrativa. "Buscamos un modelo más ágil, eficiente, con automatización de procedimientos, el uso de la Inteligencia Artificial y un lenguaje claro", ha dicho Merino, que ha añadido que se dedicará también formación en competencias digitales para el funcionariado

Asimismo, la apuesta por la digitalización también está en su Conselleria, ya que el programa de Sistemas de Información, orientado a la transformación digital de la Administración, es el que concentra mayor dotación, con 221 millones, lo que representa el 49 % del presupuesto de la Conselleria, un 5% más que el año anterior.

La conseller ha indicado que busca "el desarrollo e integración global de los sistemas de información de la Generalitat, la coordinación de recursos para la mejora de procesos y el uso eficiente de los recursos públicos. Así, se evidencia un claro compromiso de este Consell con la transformación digital y la mejora de la eficiencia administrativa”.

En este sentido, en 2025 el Consell impulsará la robotización de procesos administrativos, especialmente en servicios sociales, así como la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión de recursos humanos de la Generalitat y el proyecto 'Ciudadanía 360º', que transformará la relación entre la Administración y la ciudadanía.