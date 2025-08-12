La consellera de Turismo reclama al Gobierno la "urgente ampliación" de los aeropuertos de Alicante y Valencia tras romper de nuevo el récord de pasajeros

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reclamado la urgente ampliación de los aeropuertos de Manises y Alicante-Elche Miguel Hernández tras conocerse los últimos datos de tráfico aéreo publicados por Aena este martes, y que vuelven a reflejar las mayores cifras de pasajeros de su historia durante el mes de julio.

Según los datos de Aena, el aeropuerto de Valencia registró en julio 1.132.402 pasajeros, un incremento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024. En cuanto a operaciones, se gestionaron 8.777 vuelos, un 4,8% más que en julio del año anterior.

Por su parte, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández alcanzó los 2.106.991 pasajeros, un 5,9% más interanual. En cuanto a los vuelos, el aeropuerto alicantino gestionó un total de 12.829 movimientos el pasado mes, un 5,7% más respecto a julio de 2024.

En el acumulado de enero a julio, el aeropuerto de Valencia sumó 6.738.445 pasajeros por los 11,3 millones de pasajeros del aeropuerto de Alicante-Elche.

Por ello, Cano ha reiterado que las ampliaciones de ambos aeropuertos deben ser "una prioridad inmediata" para garantizar la competitividad del turismo y la economía valenciana. "Los datos demuestran, una vez más, la necesidad de acelerar los trabajos de ampliación, ya que son infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana", ha declarado.

La consellera ha querido subrayar que tanto el aeropuerto de Valencia como el de Alicante-Elche Miguel Hernández están operando por encima de su capacidad técnica, con cifras récord de pasajeros y una tendencia de crecimiento sostenida.

"Necesitamos una nueva pista en Alicante-Elche y la ampliación de la terminal en Manises. Solo así podremos seguir dando servicio a los millones de visitantes que recibimos cada año y seguir creciendo como destino turístico y logístico", ha finalizado.