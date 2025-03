Convento Jerusalén conquista al jurado y se alza con el primer premio Infantil de las Fallas de Valencia 2025

La falla Convento Jerusalén se ha dado este sábado un doble baño de emoción y alegría. Por un lado, se ha hecho con el primer premio de la Falla Infantil de la Sección Especial. Este año el monumento recibe el nombre de «Ensenyant Aprenderàs» y cuyo artista Iván Tortajada ha levantado el monumento para mostrar cómo los niños y niñas pueden enseñar a los mayores cosas que se van olvidando con el tiempo.

Y a su vez, se ha conocido qué ninot se salvará de las llamas en la Cremá del próximo 19 de marzo: una pareja de ancianos celebrando sus bodas de oro en la pastelería «Pa i Porta», en referencia al municipio afectado por la dana, obra del artista David Sánchez, monumento votado como ninot indultado en las Fallas de 2025.

Tras Convento , que revalida el título que logró en 2024 con el monumento "Solidaris en acció" (Solidarios en acción) de José Gallero, se han clasificado las fallas Císcar-Burriana, segundo premio, y Maestro Gozalbo-Conde Altea, tercero, según el veredicto del jurado dado a conocer este sábado por la Junta Central Fallera.

La falla Císcar-Burriana se ha alzado con el segundo premio con el monument 'Que no et pillen' ('Que no te pillen') del artista Joan S. Blancch, que ha costado 38.000 euros y que tiene unas dimensiones de 3 metros de diámetro por 3 de altura.

El tercer premio ha sido para el monumento 'SATOUR-MG44' de la comisión Maestro Gozalbo-Conde Altea, del artista Sergio Alcañiz, que ha tenido un presupuesto de 35.000 euros y las mismas dimensiones.

Un presupuesto de 55.000 euros

La ganadora es un monumento de una base de 3 metros de diámetro y una altura de 3 metros, que ha tenido un coste de 55.000 euros -el más alto de la categoría junto al de la falla Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal- en el que unos ninots alegres y sabios dan una doble lección: enseñar y aprender.