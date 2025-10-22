El PSPV denuncia a Valderrama por falsedad documental en una información sobre la dana

El PSPV ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Valencia una denuncia contra el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, por un presunto delito de falsedad documental en una información facilitada a la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes.

La denuncia se refiere en concreto al listado de asistencia a las reuniones celebradas por el Cecopi durante el martes 29 de octubre de 2024, que fue solicitado por la citada comisión de investigación a la Conselleria que dirige Valderrama.

Se pedía la remisión de la relación de las diferentes convocatorias del Cecopi, especificando las personas que participaron en las citadas reuniones y detallando quiénes lo hicieron de modo presencial y quiénes de modo telemático en cada una de las reuniones celebradas con motivo de la dana y posterior riada.

Según los socialistas, en su contestación, el conseller dijo que existía "únicamente" listado de convocados y enumeraba los organismos que fueron convocados a la reunión del Cecopi del 29 de octubre a las 17 horas, sin concretar los datos de los responsables que asistieron a dicha reunión, ya fuera de manera presencial o telemática.

Para el PSPV, "ya de por sí, dicha respuesta resulta difícilmente creíble", dada la obligación que establece el artículo 53.1 y 2, de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, 'Registro y acceso a la información de 112 Comunitat Valenciana'.

Estos apartados establecen que "las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 112 Comunitat Valenciana, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas", y las actuaciones y comunicaciones, ya sean telemáticas, telefónicas o por radio, relacionadas con el proceso de gestión de una emergencia quedarán registradas en el sistema de gestión de 112 Comunitat Valenciana.

Sin embargo, "lo más grave", según el grupo socialista, es que la Conselleria de Emergencias e Interior "sí dispone del citado listado de asistentes al Cecopi", ya que fue aportado a principios de septiembre de 2025 al juzgado número 3 de Catarroja en el marco de la investigación penal de la gestión de la dana.

En ese documento, indica la denuncia, la Subdirección General de Emergencias, integrada en el organigrama de la Conselleria de Emergencias e Interior, "facilita con todo detalle no solo los convocados, sino los asistentes, presenciales o por videoconferencia, la hora a la que se incorporaron al Cecopi o se conectaron y desconectaron a la reunión".

El informe fue notificado a las partes personadas en el procedimiento judicial el pasado 2 de septiembre y en su momento generó polémica al conocerse los cargos institucionales que se conectaron telemáticamente a esa reunión, como la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero.

El PSPV considera que los hechos expuestos pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental, "al haberse faltado a la verdad en la contestación remitida por parte del conseller de Emergencias e Interior a la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de la dana".

La contestación del conseller a la solicitud de documentación formulada por Les Corts Valencianes "falsea la verdad y tiene por finalidad evitar el conocimiento del contenido de dicho listado, conducta claramente reprobable y que obstaculiza notablemente la investigación de la gestión de la emergencia realizada por los responsables el día 29 de octubre de 2024", señala.

Según el grupo socialista, "la sustracción de dicha información a la comisión -parlamentaria- implica la imposibilidad de que pueda conocer datos relevantes para la investigación sobre la gestión de la emergencia, así como condicionar las futuras conclusiones".