Alicante destina 500.000 euros a obras en el castillo de Santa Bárbara para evitar desprendimientos

La junta de gobierno local de Alicante ha aprobado este miércoles un nuevo expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2025 para destinar 500.000 eurosa las obras de emergencia que se llevan a cabo en la ladera noroeste del monte Benacantil ante el riesgo de desprendimientos.

Según el consistorio, estos trabajos ya han comenzado con la colocación de las mallas de protección y continuarán el año que viene con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, de los que un millón se incluirá en los presupuestos de 2026.

La actuación consiste en la ejecución de las obras de protección y contención de material pétreo inestable en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho del castillo de Santa Bárbara, extensibles al frente recayente al parque de la Ereta, así como a otras zonas puntuales del macizo que requieran dichas medidas u otras tendentes a evitar riesgos por desprendimientos.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que las obras son "de urgencia, imprescindibles para garantizar la seguridad, por lo que es necesario realizar un expediente de modificación de crédito al tratarse de una situación sobrevenida no contemplada en los presupuestos de este año”.

La contratación de las obras a CHM se aprobó en la junta de gobierno local el pasado 2 de septiembre y fueron declaradas de emergencia, de manera que se agilizó el proceso para que pudieran iniciarse a la mayor brevedad, de manera que este lunes, día 27, está convocada la Comisión de Hacienda para informar y votar esta cuarta modificación de créditos de manera que se pueda incluir para su aprobación en el próximo pleno municipal.