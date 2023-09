Denuncian al Medusa Festival por el cobro del dinero sobrante de la pulsera "cashless"

La asociación Facua ha denunciado a la promotora del Medusa Festival de Cullera, celebrado del 9 al 14 de agosto, por cobrar gastos de gestión en la devolución del dinero sobrante de la pulsera "cashless", imponer este método como única forma de pago y prohibir el acceso con comida y bebida del exterior.

La denuncia ha sido dirigida a la Subdirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat y en ella también se recogen quejas por cobrar una cuantía adicional al coste de la entrada de 15 euros al día a quien quisiese poder entrar y salir del recinto libremente, o la misma cuantía extra por realizar un cambio de nombre en la entrada.

La empresa organizadora, Adculture Gestión AIE, impuso una cláusula de "reacceso no permitido" si no se pagaba 15 euros por día, y estableció un plazo de únicamente cuatro días para devolver, previo pago de 3 euros, el dinero sobrante de la pulsera "cashless".

La asociación considera que esta medida se sustenta única y exclusivamente en criterios de rentabilidad para la promotora, "buscando la empresa del festival su enriquecimiento de manera ilícita", y considera que no hay justificación para la aplicación de esta norma, pues si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al normal desarrollo del espectáculo o suponer un problema de seguridad, en ningún caso se permitiría el reacceso a las mismas.

Sobre la pulsera "cashless", en la página web quedaba recogido que sería el único método de pago válido, y Facua recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias recoge como infracción la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

La asociación recuerda que el abono en efectivo es un método de pago legal, por lo que estas restricciones impuestas suponen un impacto negativo a los consumidores.

Para la devolución de los importes no consumidos con el sistema "cashless", la promotora limitó el periodo para solicitar el reintegro a cuatro días, entre el martes 16 y el viernes 19 de agosto, e impuso también una comisión de "gasto de gestión" de tres euros; advertía de que los importes gratuitos no consumidos no se devuelven, y tampoco las consumiciones no disfrutadas del bonocopas.

Facua ha exigido a la Generalitat que abra expediente sancionador a la promotora del Medusa Festival, Adculture Gestión AIE, al entender que se ha vulnerado la normativa vigente en materia de consumo.