Detenidas tres personas por el hurto de un bolso a un bañista en la playa del Postiguet

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a tres personas, dos varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 39 y 41 años de edad, como presuntas responsables del hurto de un bolso a una bañista en la playa del Postiguet.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer que se encontraba en la playa del Postiguet se dirigió a darse un baño, momento que aprovecharon los dos varones y la mujer que se encontraban sentados detrás de ella para sustraer la mochila con sus pertenencias, informa la Policía Nacional.

Poco después, cuando la víctima salió del agua fue avisada por parte de dos testigos de que dos hombres y una mujer que se encontraban sentados tras ella habían sido los autores de la sustracción.

La víctima alertó a una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba por la zona, quienes se entrevistaron con los testigos que le aportaron características físicas de los presuntos autores de los hechos.

Pocos minutos después, una de las dotaciones desplegadas localizó a tres personas que coincidían con esas características en una calle céntrica de la ciudad, donde confluyen establecimientos de compra venta de objetos de segunda mano y se concentran receptadores de objetos robados.

Los agentes interceptaron a los sospechosos y consiguieron localizar las llaves del vehículo de la víctima que uno de ellos, supuestamente, había arrojado a una papelera pública situada a escasos metros, siendo detenidos como presuntos responsables de los hechos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.