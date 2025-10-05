La UPV estudia soluciones basadas en la naturaleza que ayuden a combatir el cambio climático

Un equipo del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV) participa en el proyecto europeo que busca demostrar cómo las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), como humedales, llanuras de inundación o infraestructuras verdes, pueden contribuir a combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad y mejorar el bienestar de las personas.

El estudio, denominado NBSPLUS (Nature-based solution services promoting local biodiversity, well-being and scalable solution), está coordinado por el Swedish Meteorological and Hydrological Institute, con la participación de diez socios internacionales, y contempla tres estudios piloto en Suecia, Canadá y España.

En el caso español, el proyecto se centrará en l’Albufera de València, informa la UPV.

El equipo del instituto IIAMA de la UPV está formado por Rafael Bergillos, como investigador principal, junto a Syrine Ghannem, Joaquín Andreu, Javier Paredes, Abel Solera y Alberto Mena, todos ellos pertenecientes al grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos.

Según explica Syrine Ghannem, aunque las soluciones basadas en la naturaleza han ganado protagonismo en los últimos años, todavía existen limitaciones para evaluar su efectividad y planificar su aplicación de forma integrada.

"Por ello, NBSPLUS propone un enfoque innovador: el desarrollo del concepto de 'Servicios de SbN', que permitirá crear herramientas y métodos de decisión prácticos para administraciones y gestores del territorio", destaca la investigadora del IIAMA-UPV.

En el caso de l'Albufera, el equipo de la UPV trabajará junto a actores locales y regionales para diseñar y poner a prueba soluciones innovadoras de gestión del agua y la biodiversidad, fomentando una planificación participativa e informada.

Ciudades y territorios más resilientes

Con una duración de 36 meses y financiado por Biodiversa+, dentro de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, el proyecto NBSPLUS busca impulsar la gobernanza participativa en la adaptación al cambio climático, reforzar la cooperación internacional y mejorar la conexión entre políticas locales y nacionales.

"En definitiva, se trata de demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza son una de las herramientas clave para afrontar los desafíos del cambio climático y avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente", concluye Rafael Bergillos, investigador principal de la UPV en este proyecto internacional.