Detenido en L’Alcora (Castellón) por mantener una “granja” ilegal de criptomonedas

La Guardia Civil ha detenido en L’Alcora (Castellón) a un hombre de 33 años acusado de un delito de defraudación de fluido eléctrico tras descubrir que mantenía una “granja” para el minado de criptomonedas en una nave industrial sin actividad legal.

Según ha informado este jueves el instituto armado, la investigación se inició tras detectar un consumo eléctrico anómalo en una nave alquilada en un polígono de la localidad, que carecía de actividad industrial y que levantó sospechas de que pudiera usarse para plantaciones de marihuana.

El análisis del consumo permitió comprobar que procedía de acometidas eléctricas ilegales. Con autorización judicial, los agentes registraron la nave y localizaron equipos informáticos de minería de criptomonedas junto a sistemas auxiliares y de refrigeración.

La Guardia Civil cifra en unos 150.000 euros el valor de la defraudación eléctrica. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los juzgados de Castellón.