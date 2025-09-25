Otro día de tensión en Les Corts: Vox veta un minuto de silencio por Gaza y el PSPV irá a los tribunales

Les Corts no han comenzado la sesión de este jueves con un minuto de silencio por las víctimas de Gaza. Vox ha impuesto su veto y si no hay un acuerdo por unanimidad no se pueden llevar a cabo este tipo de iniciativas. Este ha sido solo el primer desencuentro en una jornada, la segunda del Debate de Política General, que se prevé larga y tensa.

A primera hora de la mañana, y a puerta cerrada, se producía el primer encontronazo. La Mesa de Les Corts ha mantenido el veto a la propuesta de resolución del PSPV que solicita que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, renuncie a su aforamiento y ha rechazado también la que solicita que sean las víctimas de la dana las primeras en comparecer en la comisión de investigación.

Por el contrario, sí ha aceptado someter a debate otra de Compromís para que el jefe del Consell declare voluntariamente ante un juzgado sobre su papel en la dana.

La Mesa ha justificado que no se trata de cuestiones de "política general" para este debate. La primera pedía que Mazón renunciara al aforamiento y aceptara la reiterada invitación de la jueza que investiga la gestión de la dana de declarar voluntariamente.

Tanto el PP como Vox han justificado el veto a la propuesta del PSPV sobre Mazón en que renunciar al aforamiento es "inconstitucional" y está "expresamente prohibido en el reglamento" de Les Corts.

Recurso a los tribunales

Por parte del PSPV, José Muñoz, ha acusado al PP de ejercer la "censura" y ha calificado de "arbitraria" la decisión de la Mesa, "en el fondo y en la forma", y ha avanzado que su formación interpondrá "en los próximos días" una denuncia por prevaricación administrativa. Además, ha censurado las "acusaciones" que ha recibido por parte del PP de "coaccionar" a la Mesa y ha garantizado que los socialistas no van a dar "un paso atrás" ni van a "agachar la cabeza".

"Cuando no quieren hablar de una cuestión, lo que hacen es no admiten a trámite las propuestas y así evitan que haya un debate democrático", una muestra, ha dicho, de que el presidente Mazón, está "acorralado" y una "realidad paralela".

Muñoz ha especificado que el artículo 77.3 del reglamento de Les Corts, sobre las propuestas de resolución tras el Debate de Política General, recoge que estas "deberán ser admitidas y únicamente la inadmisión se circunscribirá si no se dan dos condiciones: que no se trate de una cuestión de política general o que no haya sido debatida" en la sesión plenaria.