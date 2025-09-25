Con un cuchillo y a plena luz del día: Así llegó un ladrón a robar nueve comercios en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la zona centro de Valencia a un hombre de 65 años por supuestamente atracar nueve comercios con un cuchillo de grandes dimensiones y a plena luz del día.

El ahora detenido, al que se le imputan un total de nueve delitos de robo con violencia e intimidación, esgrimía el arma blanca a los trabajadores para exigirles el dinero de la caja registradora, según un comunicado remitido este jueves por el Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación se inició a finales del mes de junio, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvieron conocimiento de la comisión de una serie de atracos en distintos comercios del Centro de la capital.

Los investigadores averiguaron que los robos con violencia e intimidación compartían ciertas similitudes, ya que el sospechoso accedía a los establecimientos abiertos al público y amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a los empleados, obligándoles a entregarle el dinero de la caja.

Gracias a las investigaciones realizadas y a la actuación de un agente franco de servicio perteneciente al grupo de investigación, se pudo localizar en una calle céntrica de la ciudad al presunto autor de los hechos, ya que coincidía plenamente con las características físicas aportadas por las víctimas.

Posteriormente, se estableció un dispositivo de localización al objeto de lograr la detención de este individuo, coincidiendo con la comisión de un nuevo hecho delictivo de las mismas características.

Por tales hechos, los policías se dirigieron rápidamente a la ubicación señalada, consiguiendo localizar y detener al presunto autor en las inmediaciones del Mercado de Colón de Valencia. El arrestado ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.