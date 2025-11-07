La Diputación de Alicante aprueba una declaración institucional contra la violencia de género, sin Vox

El pleno ordinario de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado este viernes con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Vox, una moción conjunta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según un comunicado de la institución, el texto consensuado por PP, PSPV-PSOE y Compromís propone fomentar la adhesión al servicio Atenpro entre las entidades locales de la provincia, continuar con la formación a profesionales de ayuntamientos y mancomunidades para mejorar el abordaje y tratamiento de la violencia de género, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía e impulsar la prevención desde el apoyo técnico y económico a aquellos proyectos y programas desarrollados por las entidades de la provincia destinado a fomentar la igualdad en las relaciones de pareja entre la juventud, entre otras medidas.

Durante la sesión plenaria también se han abordado otras mociones, entre ellas una presentada por el grupo socialista en la que solicitaba recuperar el recargo provincial del IAE en el 25 por ciento y destinar la recaudación – que han cifrado en 9,5 millones de euros- a activar una nueva campaña de bono consumo.

La propuesta no ha salido adelante por el rechazo de Vox y PP, que han rechazado el aumento de la presión fiscal sobre las empresas y han recordado que el bono comercio se ha financiado siempre con remanentes, que ahora no se pueden utilizar por la reactivación de las reglas fiscales.

Desde Vox también se ha presentado una moción para agilizar la conexión ferroviaria del tranvía TRAM de Alicante con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, punto en el que aunque el resto de formaciones han mostrado su respaldo al objetivo último de la propuesta, la han rechazado por entender desde el grupo socialista que ‘intoxicaba y manipulaba la realidad” y por “estar mal planteada, con deficiencias y sin presentar soluciones prácticas”, han apuntado desde el PP.

Finalmente, la moción del PSPV-PSOE sobre dar el nombre de Ernest Lluch al centro de salud de Travalón en Elche también ha sido rechazada por entender, desde el grupo popular, que se trata de una cuestión de competencia municipal sobre la que ya se ha pronunciado el ayuntamiento ilicitano, según la nota.