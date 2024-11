El duelo tras una tragedia, un combate para aceptar lo inexplicable

El duelo no es una enfermedad, es una camino de dolor. Es una transición, en la que se debe ir aprendiendo a vivir sin la persona que ha fallecido. "Etimológicamente, duelo significa "combatir", aprender a vivir sin el ser querido", explica el psicólogo valenciano Enric Valls. Este camino vendrá determinado por dos factores fundamentales: el vínculo con la persona perdida, la cercanía, y las características de la muerte.

"En el caso de que se trate de una muerte por enfermedad, accidente o catástrofe repentina, como la actual, la primera fase es la del 'shock', la de no ser consciente de lo que pasado", explica este profesional de la psicología.

La segunda fase es la de intentar buscar respuestas, explicaciones a algo que no las tiene, por qué no existen. El "qué hubiera pasado si..." puede aparecer en este momento, en el que la mente trata de buscar explicación. Para acompañar a las personas que experimentan este trance, dice Valls, es muy importante que no se trate de buscar ninguna explicación, y que se huya de las frases positivas como "hay que mirar hacia delante, la vida continua", ya que la persona está experimentando un enorme dolor en el presente, que simplemente hay que comprender. Por supuesto, dice el psicólogo, en el caso de que el duelo se extienda demasiado en el tiempo, o se complique, será necesario buscar la ayuda de un profesional.

Que el periodo de duelo sea más o menos largo, dependerá de muchos factores, como la vinculación con la persona fallecida y cómo ha sido la historia. "Cada duelo es único, dependerá también de los recursos internos, de la 'caja de herramientas' de la que disponga la persona", señala.

A los duelos personales, dice Valls, hay que sumar el duelo colectivo, el que va a experimentar la sociedad valenciana como fruto de una situación que ha resultado altamente traumática y que supone "un nuevo paradigma", asegura.

La DANA que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha dejado, hasta el momento, un total de 214 muertos en la provincia de Valencia y 32 personas desaparecidas.