Los bomberos dan por extinguido el incendio de Artana (Castellón)

Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han dado por extinguido este sábado el incendio forestal que se declaró el pasado lunes en Tales y se extendió hasta Artana, según ha informado Emergencias de la Generalitat.

El fuego, que se dio por controlado el jueves, se inició el lunes en la localidad vecina de Tales, a consecuencia de la caída de un rayo, y el martes obligó a establecer la Situación 1, lo que supone que su evolución previsible podía afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Los bomberos han dado por extinguido el fuego a las 16 horas de este sábado, sin que por el momento se haya facilitado una estimación de la superficie afectada.