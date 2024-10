«Estamos esperando un milagro, como en la película ‘Lo imposible’»

La desesperación ante la falta de información de los familiares aumenta a medida que avanzan las horas. Los nervios y la angustia aumentan, pero lo importante es no perder la esperanza. Uno de los desaparecidos en este trágico episodio meteorológico en la Comunidad Valenciana es el economista Antonio Noblejas, de quien se perdió la pista el pasado martes, en pleno episodio de lluvias torrenciales. Su hija, Irene, confirmó que por el momento no tenían ninguna información acerca de su paradero, y la última comunicación que tuvieron con él fue el mismo martes a mediodía, cuando les envío un mensaje. «Desde entonces, no sabemos nada».

Y en medio de todo este caos y sufrimiento, Irene relata cómo ha tenido también que hacer frente a unaserie de bulos que se han comenzado a divulgar. «Hemos hecho todo lo posible, e incluso difundido su fotografía y una serie de características para facilitarlas labores de búsqueda».

Entre la información recogida por SosDesaparecidos se detalla que Antonio Noblejas tiene 76 años, mide 1,70 de estatura, pesa 80 kilos y tiene los ojos marrones. Además, la última localización en la que fue ubicado se encuentra cerca del circuito de Cheste, en la CV-383.

«Ahora solo nos queda rezar, y esperar que ocurra un milagro, como en la película de ‘Lo imposible’», lamenta su hija, quien espera con urgencia conocer alguna noticia esperanzadora.

Antonio Noblejas Sánchez-Migallón fue durante más de 15 años director general de EDEM, una de las escuelas de negocios más destacadas y prestigiosas de la Comunidad Valenciana, y también lideró el crecimiento y la expansión de Deloitte otros 21 años, por lo que es una de las figuras economistas más destacadas en el liderazgo y desarrollo empresarial valenciano.

Actualmente, ejerce como Patrono de la Fundación IVO y también forma parte de su Comisión Delegada.