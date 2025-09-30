Estas son las tiendas que Consum ha reabierto este martes tras la alerta roja

Consum ha reabierto todas las tiendas de la provincia de Valencia que permanecieron cerradas durante el día de ayer ante la alerta roja por el temporal de lluvias y tormentas en la zona, que ha bajado este martes hasta aviso amarillo.

La cadena de supermercados decidió el domingo el cierre de sus tiendas -179 de ellas en la provincia de Valencia- en la zona afectada por la alerta roja hasta que pasara este aviso y el servicio de tienda online también quedó suspendido.

Más de 7.000 trabajadores de la sede de la empresa, de las tiendas y de las plataformas se quedaron en sus domicilios este lunes.