Las explicaciones de Mazón y la disparidad en la oposición

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, se enfrenta hoy al pleno de Les Corts más difícil de toda su trayectoria. A pesar del dominio de la oratoria parlamentaria que ha demostrado hasta ahora, así como del manejo de las réplicas a la oposición, su intervención de hoy, en la que deberá dar explicaciones sobre lo sucedido el 29 de octubre durante la peor catástrofe natural de la historia de Europa en este siglo, será a buen seguro la más complicada de las que ha realizado hasta el momento. Por los argumentos que ha mostrado hasta ahora, se deduce que su defensa estará basada en la falta de información procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero habrá que esperar a las 11:30 de la mañana para salir de dudas.

Será momento también de que los grupos de la oposición, y el propio PP, puedan dejar claras sus posturas acerca de lo acontecido. Hasta el momento, las intervenciones han sido variadas y algunas, ambiguas.

PP

Ante la envergadura del asunto, y teniendo en cuenta que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, tomó el mando de la situación casi desde el principio -Feijóo visitó el Cecopi pocos días después de la tragedia- los populares valencianos han optado por un discreto segundo plano, con casi nulas intervenciones por parte de representantes del partido en la Comunitat.

Solo el síndic de la formación en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, persona de la máxima confianza del presidente, ofreció esta semana una entrevista a la televisión pública À Punt, en la que mostró su total apoyo al presidente y remitió a su comparecencia de hoy en Les Corts para conocer los detalles de lo sucedido aquel trágico martes. Además, recordó que el jefe del Consell ultima una remodelación de su Gobierno con la vista puesta en la reconstrucción de la provincia de Valencia tras el paso de la DANA.

PSPV

Muy llamativo resulta el silencio de los socialistas valencianos. Acostumbrados a replicar a casi cada una de las acciones del Consell de manera diaria, llama la atención que ante la tragedia se hayan mantenido, como los populares, al margen del intercambio diario de declaraciones y acusaciones, un espacio que están ocupando los diferentes ministros del Gobierno de Sánchez. La presencia del PSPV se ha limitado a una entrevista de su secretaria general, Diana Morant, en una emisora de radio, en la que simplemente apuntó que ya habrá tiempo para dirimir responsabilidades. Es de esperar que el PSPV se mantenga en compás de espera a las decisiones de Mazón, para así actuar en consecuencia. Aunque en este momento se habla solo de una remodelación del Consell, los escenarios que se plantean en el corto y medio plazo son muy variopintos, y en todos ellos los socialistas tendrán un papel protagonista.

Hasta el momento, ni siquiera han pedido una Comisión de investigación en Les Corts sobre la actuación de la Generalitat el día de la DANA, algo que sí han hecho sus compañeros de Compromís y de Vox.

Compromís

Sin lugar a dudas, la formación nacionalista en Les Corts ha sido la más beligerante hasta el momento en su postura frente a la gestión de la tragedia realizada por el Consell de Mazón. No solamente pidió casi de manera inmediata una Comisión de investigación parlamentaria, sino que su portavoz, Joan Baldoví, afirmó de manera tajante y rotunda que Mazón no podía seguir al frente de la Generalitat valenciana «ni un día más». Además, el senador de Compromís Enric Morera anunció el pasado miércoles en la Cámara Alta que su partido presentará una querella contra el presidente de la Generalitat por los homicidios imprudentes cometidos al no alertar a la población de la DANA de hace dos semanas y enviar así a muchos valencianos «al matadero».

Vox

Vox, por su parte, ha sido el partido más ambiguo a la hora de exigir responsabilidades por la gestión de la DANA. Su portavoz en Les Corts, José María Llanos, aseguró pocos días después de la tragedia que el único responsable es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque al mismo tiempo exige también una Comisión de investigación en Les Corts.

Llanos indicó que su formación pedirá responsabilidades también al president de la Generalitat, Carlos Mazón, si bien insistió en que «la culpabilidad sobre lo que ha ocurrido se centra única y exclusivamente en el Gobierno de la nación. Sánchez olvida e incluso criminaliza a las víctimas de esta tragedia», apuntó.