Fiscalía desiste de recurrir la décima absolución de Francisco Camps

La Fiscalía Anticorrupción ha desistido de su intención inicial de recurrir ante el Supremo la sentencia absolutoria de Francisco Camps dictada por la Audiencia Nacional en la última de las piezas judiciales que tiene pendiente el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, relativa a los contratos de la administración valenciana con la trama Gürtel. La Fiscalía sí que había comunicado su decisión del recurrir la sentencia, al igual que también lo anunció la acusación particular representada por el PSOE. Sin embargo, en el día de hoy la Audiencia ha comunicado que la Fiscalía se aparta del recurso después de que hoy estuviera citado el Ministerio Público para presentarlo. Así las cosas, ahora solo queda en la causa la acusación particular del PSOE que también anunció que recurriría la sentencia pero que no sería extraño que siguiera los mismos pasos que la Fiscalía.

La Audiencia Nacional, en una sentencia hecha pública en mayo era contundente al afirmar que "no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del señor Camps en dicha contratación, pero es más no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal".

Dicha sentencia, de 232 folios, condenaba a los integrantes del denominado Grupo Correa, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, al haberse conformado con las penas que acordaron con las acusaciones de hasta dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Además de a Camps, el Tribunal también absolvía a varios consellers y funcionarios de la Generalitat Valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en la feria Fitur.

Destacaba que Camps "no tenía competencia alguna en materia de contratación para decidir la adjudicación de los contratos de las entidades expositoras". Así mismo, afirma que "tampoco aceptó las condiciones impuestas por Oranage Market en la contratación que ya venía acordada, tal y como se acredita de las escuchas telefónicas entre Cándido Herrero y Álvaro Pérez, habiendo incluso manifestado el primero al segundo que hablara con quien tuviera que hablar".