La Fiscalía investiga si una alto cargo del Botànic pidió un trato de favor para rescatar a una amiga en la montaña

Que Compromís y Vox estén de acuerdo en un asunto ya debería ser noticia. Más, si se trata de pedir la destitución de un alto cargo de un Gobierno del que los segundos forman parte. Ambos partidos han pedido este viernes la salida del Consell de la secretaria autonómica de Economía, María José Mira, tras conocer una investigación de la Agencia Antifraude por uso indebido de un helicóptero de Emergencias para el rescate de una amiga en mayo de 2022, cuando formaba parte del Consell que presidía Ximo Puig.

Mira fue una de las personas que aceptó el ofrecimiento de Mazón de quedarse en el Consell y actualmente es secretaría autonómica de Economía. Siempre se ha defendido que su permanencia en un Consell de diferente signo político se debía a que era necesaria para garantizar la transición con la instalación de Volkswagen en Sagunto, un planteamiento que no ha cambiado.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación y ha nombrado fiscal instructor tras conocer el informe de Antifraude que apunta a que podría haberse producido fraude o corrupción por darse un tratamiento especial a una amiga de Mira, que sufrió una caída en una senda de Yátova.

La coordinadora de suministros de la Generalitat valenciana, María José Mira La Razón La Razón

El Español adelantó el jueves el informe que recoge que fue la secretaria autonómica la que llamó al 112 y se identificó, por lo que se le dio un tratamiento especial a su amiga. Se cuestiona la necesidad del uso de un helicóptero y también que la atendiese una unidad de soporte vital básico y dos SAMU. Según el informe de Antifraude la médico que coordinaba la operación fue presionada para que se llevase a cabo este despliegue de medios.

El diputado de Compromís Carles Esteve ha afirmado que la investigación de Antifraude "deja claro" que esos hechos ocurrieron y por tanto "es momento de cesar o despedir a los implicados", y ha apuntado que en ese momento, en 2022, se podían haber tomado medidas.

Esteve ha recordado que en los últimos años del Botànic hubo "confrontación" entre Compromís y María José Mira para afirmar que "no es de extrañar" que un perfil así "haya sido rescatado" por el gobierno de Mazón para "continuar haciendo las políticas de derecha que intentaba hacer antes en el Botànic".

Vox también ha condenado "el rescate de amigos" y el "uso indebido de recursos públicos", en palabras del portavoz del partido en Les Corts, José María Llanos.

"Nos parece condenable, el Botánico decía que venía a rescatar a las personas y efectivamente, vino a rescatar a sus amigos, a personas VIP. Los recursos públicos no están para dar un trato de favor desde la Administración", ha afirmado en declaraciones que recoge EFE.

Desde el PP, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Laura Chuliá, ha indicado que el partido no dispone del informe de Antifraude y hasta que no lo estudie en profundidad y tenga claro lo que pasó, no podría tomar decisiones.