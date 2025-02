Francisco Camps: "Tengo la obligación moral de que el PP recupere la mayoría absoluta"

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha afirmado este jueves que el PP de la Comunitat Valenciana "tiene que volver a ser el gran partido" que ha conocido y va a trabajar para "hacer fuerte de nuevo" a una formación política que "tiene la obligación de ganar por mayoría absoluta".

Así lo ha señalado antes de presentar en València el libro "Paco Camps, reenfocando España", un ensayo escrito por el doctor en Historia Contemporánea Javier Más durante los últimos ocho años a partir de conversaciones en las que repasa los procesos judiciales vividos y su labor política y plantea cómo hay que "reenfocar" España.

"No tengo una tarea más importante que recuperar a todo el mundo que me votó en 2011 y que hizo que yo ganara por tercera vez por mayoría absoluta la presidencia de la Generalitat", ha indicado Camps, quien ha abogado por recuperar resultados electorales como los 1,2 o 1,3 millones de votos logrados.

Ha asegurado que siempre ha estado en política y ha explicado que está en contacto con amigos y compañeros del partido, recorriéndose toda la Comunitat Valenciana para que la gente "tenga claro que el PP es el gran partido de los valencianos", una tarea en la que está "todos los días, sin parar".

"He sido president de la Generalitat, he sido presidente del PP y tengo una obligación moral: contribuir a que el PP sea el de la mayoría absoluta del año 11", ha enfatizado.

El exdirigente popular ha asegurado que no tiene "otra tarea personal más importante que trabajar para el presente y el futuro" del PPCV, algo que está comentando "con una cantidad de gente muy importante que piensa exactamente igual", con el fin de recuperar "el ánimo, la fuerza y la ilusión" del PP de los años de mayorías absolutas.

Preguntado sobre si la Generalitat ha hecho una buena gestión de la dana, ha respondido que "la culpa absoluta, porque es competencia exclusiva del Estado, es del Gobierno de España", al que corresponde "la alarma de la emergencia nacional y el trabajo posterior", y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no estar "al lado de los valencianos".

Finalmente, interpelado sobre la condena conocida hoy al cártel de fuego, ha dicho: "Yo hablo de lo que he hecho y no es poco, he conseguido 10 absoluciones en 10 juicios, no está mal".

Entre el público estaban la exconsellera Alicia de Miguel, el exvicepresidente de la Diputación de Castellón o la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo.