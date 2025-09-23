Fresquito en el primer día de otoño en la Comunitat

El primer día completo del otoño en la Comunitat Valenciana estará marcado hoy por las temperaturas, que siguen a la baja, así como las posibles tormentas fuertes en Alicante y las rachas muy fuertes de viento del noroeste al norte de la provincia de Castellón, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, para este martes se espera cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte, con baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante de madrugada, sin descartarlos en el sur de Valencia y en Alicante de nuevo por la tarde.

Las temperaturas mínimas, con pocos cambios y las máximas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte, mientras el viento soplará moderado del noroeste en el norte de Castellón, con rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del norte en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto durante la mañana; por la tarde girará a componente este, excepto en el norte de Castellón.

Para mañana, Aemet pronostica cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante, y poco nuboso en Castellón.

Las temperaturas podrán variar pero ligeramente, con viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas, con tendencia a amainar; flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a componente este por la tarde.

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento del norte de fuerza 3 a 5, rolando en el sur a este y sureste de fuerza 3. Marejada o marejadilla. Algún aguacero.

Aguas costeras de Valencia: viento del este de fuerza 3 a 4. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noreste de 1 metro. Algún aguacero.

Aguas costeras de Alicante: viento del este de fuerza 3 a 4, arreciando a norte y noreste de fuerza 4 a 6. Marejada a fuerte marejada, temporalmente marejadilla con mar de fondo del noreste de 1 metro. Aguaceros y tormentas.