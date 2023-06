Gabriela Bravo dimitirá como consellera de Justicia cuando se convoque la Mesa de Les Corts

La consellera de Justicia en funciones y vicepresidenta segunda de Les Corts, Gabriela Bravo, mantendrá ambos cargos hasta que se convoque la Mesa de Les Corts. Hecho este anuncio, ha insistido en que no existe incompatibilidad alguna entre ambos cargos, afirmación que ha realizado tras conocer el contenido que ha solicitado a la Abogacía de la Generalitat.

"No hay una situación de incompatibilidad absoluta entre ser consellera en funciones y diputada". Sin embargo, ha admitido que el citado documento sí que advierte de que, dado que el órgano rector de Les Corts, tiene amplísimas competencias sí se podría dar alguna "incompatibilidad de facto" que le obligase a abstenerse y este es el motivo por el que dimitirá para no ostentar ambos cargos durante la primera reunión de la Mesa de Les Corts. "Cuando se convoque este órgano, dimitiré".

Bravo ha explicado también que hubiese sido más cómodo para ella dejar la Conselleria, "no lo hecho por responsabilidad".

Ha insistido en que entre las amplias competencias que se le atribuyen a su Departamento están las emergencias y precisamente, estos meses con las "olas de calor" son momentos complejos.

Además, ha criticado al candidato a la Presidencia del PP, Carlos Mazón. "Me parece muy lamentable que quien va a ostentar el cargo político más importante se dedique a incendiar un debate ficticio, en lugar de estar preocupado por el traspaso de poderes. No he llegado aquí a aferrarme a ningún sillón, me quedaré al frente todo lo que pueda, para gestionar todo lo que afecta a la situación de emergencias".

También ha contestado, pero sin mencionarla, a la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Aitana Mas. "La separación entre el poder ejecutivo y legislativo, no es absoluta, el Ejecutivo puede permanecer en el legislativo, es una relación de colaboración".