Gan Pampols y Ángel reclaman que Gobierno y Generalitat aúnen esfuerzos para la reconstrucción tras la dana

"Si tuviéramos una comisión mixta se daría un esfuerzo unificado", aseguraba esta mañana el vicepresidente del Consell para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, durante una mesa redonda sobre la Reconstrucción tras la dana junto al comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José María Ángel, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en el marco de la Día de la Empresa, organizado por la CEV y la Generalitat.

Un acto al que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, fue invitado, pero este excusó su presencia por motivos de agenda. En concreto, el presidente se encontraba a esta hora en un acto sobre empleabilidad celebrado en Alicante, junto al presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, Carlos Baño, quien recientemente abandonó la CEV -dio de baja su empresa- por considerar que la patronal no representa los intereses de las empresas alicantinas.

Precisamente fue Navarro quien, durante su intervención en el Fórum Europa, lanzó el guante a Gan Pampols y Ángel para que acudieran a este evento y explicaran a los empresarios y a los ciudadanos, las tareas que se están llevando a cabo en materia de reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre. Ambos representantes públicos se han mostrado partidarios de constituir una comisión mixta Gobierno-Generalitat para poner en común la información de lo que hace cada administración, analizar en detalle las necesidades de cada municipio y acometer de forma colectiva la reconstrucción, una iniciativa que ha sido aplaudida por Navarro.

Ángel ha recordado que el Gobierno ha puesto 17.000 millones de euros para "dar respuesta a las múltiples necesidades de ciudadanos, empresas, pymes y ayuntamientos de forma ajustada a derecho", lo que hace "más lenta la respuesta que se tiene que dar" y ha admitido que "algunas ayudas podrían haber llegado antes".

Ha sostenido que "las ayudas del Gobierno tienen que tener reciprocidad en el gobierno autonómico", ha apuntado a "un intercambio de necesidades para una actuación conjunta de las dos administraciones" y ha insistido en que ambas tienen que "trasladar planes de actuación conjunta".

Por su parte, Gan Pampols ha asegurado que el hecho de que haya una vicepresidencia de la Generalitat y un comisionado del Gobierno específicos para la recuperación" tiene de ser el elemento habilitante para integrar todos los esfuerzos con las dos administraciones en una plataforma única, una comisión mixta".

En ella, ha añadido, se hará "un análisis pormenorizado de lo que se ha hecho, de lo que está en curso, de lo que está pendiente, se ponen en común la cantidad de informaciones de las que disponemos, el equivalente al diagnóstico lo más ajustado posible, que es el resultado de la colaboración de todos".

El vicepresidente ha asegurado que ya han empezado a hacer ese diagnóstico en "distintas mesas sectoriales" que estructuran diferentes líneas de desarrollo y ha apuntado: "si tuviéramos una comisión mixta se daría un esfuerzo unificado".

"Este es una competencia compartida. La Generalitat dota de presupuestos sus acciones a través del endeudamiento y llega "hasta donde sea razonable".

A su juicio, una comisión mixta requeriría hacer un cuadro de disponibilidades, uno de posibilidades y uno de necesidades para estructurarlo, tratarlo y ejecutarlo", ha detallado.

El comisionado del Gobierno ha afirmado: "La reconstrucción tiene que estar llena de diálogo con los responsables municipales, ha de hacerse con transparencia de cara a los ciudadanos para gozar de legitimidad y de la mano del tejido productivo de este país".

Además ha incidido en la importancia de mantener la lealtad institucional y de que se saque el debate partidista de la calle "porque si no, la representatividad de los representantes públicos decae".

Igualmente, ha reconocido que hay que revisar procedimientos, sistemas y medios necesarios, y ha reclamado poder disponer de un fondo inmediato para no empezar a recurrir a mecanismos que no son lo suficientemente eficientes si se repiten estas situaciones.

"Existe un fondo en los Presupuestos Generales del Estado, que se llaman de contingencia, que son de un 2 % del PIB, al que convendría añadirle un 1 % más, que por azar del destino equivale a los 17.000 millones de euros que se han apuntado como necesarios para la reconstrucción", ha indicado.

"Tapón" con el Consorcio

Por su parte, Navarro ha lamentado el "tapón con el Consorcio de Seguros", ya que el 65 % de los expedientes aprobados son de vehículos pero "queda el comercio, que es fundamental para todas las poblaciones de la zona" y queda solventar "situaciones complicadas en los polígonos industriales".

Sobre lo que le pide a las administraciones para la reconstrucción, ha apuntado: "Lo que estamos pidiendo desde el primer día, agilidad y sensibilidad".

A su juicio, la parte del Gobierno central del Consorcio de Compensación de Seguros es "fundamental para que la gente sepa qué es lo que va a poder cobrar para poder decidir si sigue o no sigue" con su negocio.

Al ser preguntado si Mazón genera confianza, ha insistido en que él es el presidente de la CEV e intenta "generar confianza y veracidad", y sobre si le ha trasladado Génova el posible cambio de Mazón ha afirmado que "ese no es el papel de los empresarios".

"Los empresarios estamos preocupados porque ya estamos en plena reconstrucción, pero por otra parte, no acabamos de salir del día 29 y esta es la cuestión definitiva. Y mientras esto no ocurra, no se genera certidumbre ni a la ciudadanía ni a los empresarios", ha asegurado.

Cuestionado sobre si la reconstrucción se podría estar haciendo mejor, ha valorado que la presencia en el acto tanto del vicepresidente del Consell para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, como del comisionado para la Reconstrucción del Gobierno, José María Ángel, es "el inicio".

Sobre la invitación que también cursó para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudiera al acto de este lunes en Catarroja, ha asegurado que no contestó y le ha reprochado su falta de sensibilidad.

"En cuestiones de solucionar los problemas de esta Comunidad, como el caso del FLA extraordinario, en la condonación de la deuda, que no estamos de acuerdo en el importe, demuestra poca sensibilidad a la ciudadanía de la provincia de Valencia", ha concluido.