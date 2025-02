Gan Pampols: "El Gobierno central no cumple las expectativas"

El vicepresidente del Gobierno valenciano, Francisco José Gan Pampols, ha lamentado esta mañana que el Gobierno central "no está cumpliendo las expectativas" del trabajo conjunto y de coordinación con la Generalitat, ya que "no está funcionando ni con la calidad ni la intensidad que debiera".

El vicepresidente ha considerado que el estado debería aplicar un modelo "centralizado en el planeamiento y descentralizado en la ejecución", lo que permitiría emplear los recursos de manera "rápida, adecuada y en la medida necesaria" para corregir las desviaciones mucho antes.

Según ha precisado, "estamos asistiendo a cuatro modelos de ejecución", el del Gobierno central con sus criterios, el de la Comunidad autónoma en la medida de sus posibilidades, el de los ayuntamientos hasta donde han podido y el de la Diputación de Valencia. "No me cabe en la cabeza que a estas alturas no exista ese concepto unificado de respuesta", ha añadido.

Gan Pampols ha defendido asimismo que el Plan de Recuperación tras la dana tendrá dos partes, la que pueda asumir con recursos la comunidad autónoma y pedirá "lealtad" al estado para que asuma la suya.

Preguntado por la "desafección" de la ciudadanía ante las administraciones y cómo combatir el auge de los extremismos, ha abogado por "cultivar el prestigio de la función pública, siendo competentes, dando ejemplo, rebajando el nivel de crispación y centrándonos en lo que es importante que es resolver los problemas de las personas".

Al respeto, ha abogado por "dejar de lado las ambiciones personales y el enfrentamiento político, porque las discrepancia es lógica pero el ataque saduceo no".

Sobre las críticas a su gestión por parte de la formación Vox y si se ha planteado en algún momento dimitir del cargo ha respondido: "en absoluto".

Ha señalado que dimitiría del cargo en el caso de que la persona que le pidió que lo asumiera -el president de la Generalitat- le dijera que "no necesitaba" sus servicios o que "lo que tuviera que hacer no pudiera hacerlo" porque le impidieran hacerlo.

Gan Pampols ha asegurado asimismo sentirse respaldado "del todo" y "sin fisuras" por el Gobierno de la Generalitat y su president.

Por último ha considerado "irrelevantes" las declaraciones de Vox en las que le consideran un "infiltrado" del Gobierno de Pedro Sánchez en la Generalitat y ha asegurado que estas afirmaciones no le afectan en su gestión.