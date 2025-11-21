La Generalitat exige al Gobierno la financiación adicional que corresponde "por justicia"

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha defendido que el nuevo sistema de financiación autonómica debe garantizar a la Comunitat Valenciana un aumento de fondos suficiente para situarla “en el nivel que nos corresponde por justicia y equidad”.

Merino ha manifestado que es “primordial” que la ministra María Jesús Montero concrete cuanto antes “cuántos recursos más va a poner en el sistema” y ha reclamado que sea una cuantía suficiente como para permitir la suficiencia de todas las comunidades autónomas y, sobre todo, para “reducir esa brecha en la que la Comunitat Valenciana está siempre en el furgón de cola”.

Ruth Merino se ha pronunciado en estos términos durante la clausura del ‘Día del Economista’, organizado por el Colegio de Economistas de Valencia (COEV), acto en el que también ha intervenido el director ejecutivo de la Fundación Fedea, Ángel de la Fuente, con una conferencia sobre la situación actual y las perspectivas del sistema de financiación autonómica.

“Todas las comunidades merecemos un sistema justo, suficiente, equitativo”, ha continuado la consellera de Hacienda, quien ha reiterado que cualquier avance en esta materia debe negociarse “con todas las autonomías, en un marco realmente multilateral y respetuoso con la igualdad entre territorios”.

La titular de las finanzas autonómicas ha insistido durante su intervención en que la infrafinanciación “no es una abstracción técnica, sino un problema real que afecta directamente a toda la sociedad valenciana, ya que la Comunitat Valenciana presta los mismos servicios esenciales que cualquier otra autonomía, pero con menos ingresos que el resto de comunidades autónomas".

“También nos empuja a un déficit que no proviene de un exceso de gasto, sino de la falta de ingresos porque, aunque cumplamos la regla de gasto, incurrimos en déficit porque el sistema no cubre el coste real de los servicios”, ha lamentado Merino.

Además, ha subrayado que la “vulnerabilidad financiera” a la que se ve abocada la Comunitat Valenciana se ha agravado este año porque, por primera vez en trece años, “el Gobierno de España no ha habilitado el extraFLA, un mecanismo que permitía financiar el exceso de déficit provocado por la infrafinanciación y poder pagar, aunque tarde, a proveedores”.

Con todo, la consellera ha reconocido albergar “escepticismo” ante el anuncio de la vicepresidenta de presentar una propuesta de reforma del sistema antes de febrero, porque el mismo llega “tras siete años sin que haya aparecido ni un solo documento, cifra o propuesta técnica trabajada”.

Esa “falta de concreción” podría responder, según Merino, a una “lógica política evidente: priorizar los equilibrios parlamentarios y satisfacer las exigencias de los independentistas, de cuyo apoyo depende la estabilidad del Gobierno de España, antes que afrontar con seriedad y urgencia la reforma de un modelo que es obsoleto”.

Los economistas

En este mismo acto, el decano del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), Juanjo Enríquez, ha advertido de la insostenibilidad del crecimiento del PIB en España por estar basado “en buena medida” en el gasto público y en los impuestos.

Por el contrario, ha afirmado que un “crecimiento sano y sostenible debe basarse en una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y los hogares”.

En relación con la situación del PIB, ha explicado que ha crecido en los últimos cinco años más de 380.000 millones, según los datos del Banco de España. En buena medida, este incremento se alimenta del aumento del 38,11 % de la deuda pública.

Además, el consumo de los hogares se ha incrementado en poca cuantía (4,49 %) y se debe al aumento de la población (4,22 %).

Del mismo modo, ha expuesto que los ingresos tributarios han pasado de 212.808 millones a 294.794 millones en el periodo 2019-2024. Esto ha supuesto un 39 % más de recaudación de los principales tributos.

Por tanto, “el aumento del consumo público descansa en un crecimiento de la deuda del 38 % y de la tributación de la tributación del 39 %”, ha remarcado el decano de los economistas valencianos.