Pérez Llorca asegura que Pradas le dijo que no le podía atender porque "tenía mucho trabajo"

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha declarado como testigo ante la jueza que instruye la causa de la gestión de la dana que cruzó varias llamadas con a entonces consellera de emergencia Salomé Pradas, y que cuando finalmente consiguió habalr con ella, ésta le dijo que no le podía atender porque tenía mucho trabajo.

Llorca llamó "para pedir información", y lo hizo también con el presidente de la Generalitat, cree que después de ver algunas imágenes de Utiel en la televisión. El candidato a suceder a Mazón dice que estaba en Vilajoisoa por una cuestión médica y que debió ser por la tarde cuando llamó a Pradas y a Mazón. También ha dicho que como alcalde, tiene más sensibilidad por esas cosas. Mazón le dijo que había problemas en La Ribera, y que entonces Llorca llamó a alcaldes del PP de esa zona. La conversación con Mazón fue a las 18.57 "y fue muy rápida"

La jueza ha comentado al testigo que por la lista de llamadas de Pradas, parece que la exconsellera empezó a llamar al entorno más cercano a Mazón al no poder comunicar con éste. Y le ha recordado que en el móvil de Pradas el testigo aparece como Juanfran Mazón. Pérez Llorca ha dicho que a Pradas se la presentó Mazón y que la considera una compañera de partido con la que tiene una relación cordial, al igual que con Argüeso. Del mismo modo: relación cordial, ha definido la suya con Mazón.

Llorca ha accedido a los juzgados de Catarroja (Valencia) por el aparcamiento y sin hacer declaraciones a los periodistas, han confirmado fuentes judiciales.

Pérez Llorca ha llegado minutos antes de las 11:30 horas, cuando estaba citado para declarar en calidad de testigo ante la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana sobre las conversaciones que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana.