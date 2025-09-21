La Generalitat reduce el déficit en 687 millones respecto al primer semestre de 2024

La Generalitat Valenciana ha logrado reducir en 687 millones de euros su déficit en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Según ha destacado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, la bajada responde a las medidas de control y eficiencia del gasto implementadas por el Consell y al buen desempeño de los ingresos, en particular por tributos propios.

Según cálculos homogeneizados de la Dirección General de Financiación de la Generalitat a partir de los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit acumulado hasta junio se situó en 958,8 millones de euros, equivalente al 0,61% del PIB regional, frente a los 1.645,9 millones de euros de 2024 (1,13% del PIB).

Incluyendo el gasto extraordinario de la DANA, que ascendió a 660 millones de euros, el déficit de la Generalitat en el primer semestre sería de 1.618,8 millones, un 1,04% del PIB. En todo caso, la cifra refleja una mejora notable respecto a 2024.

El descenso se explica, por una parte, por el incremento de los ingresos, impulsado por la buena marcha de la economía y el positivo comportamiento de los impuestos propios. En este sentido, cabe recordar que la recaudación por tributos propios y cedidos se ha incrementado 21 % hasta los 1.433 millones de euros en lo que va de año.

Por el lado de los gastos, la consellera Ruth Merino también ha señalado las medidas de eficiencia en el gasto que el Consell aplica desde el inicio de la legislatura como una de las claves de la bajada sostenida del déficit de los últimos meses. La evolución del gasto en el primer semestre refleja, además, un efecto base derivado del mayor incremento del capítulo I en 2024 por la aplicación de los incrementos salariales pactados para los empleados públicos.

Gestión responsable y mejores servicios públicos

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha resaltado que a pesar de la infrafinanciación estructural que padece la Generalitat, “el Consell está realizando un gran esfuerzo para lograr reducir el déficit gracias a una gestión más eficiente y responsable que garantiza la sostenibilidad financiera y permite al mismo tiempo reforzar la calidad de los servicios públicos esenciales”.

Merino ha recordado que esta bajada de 687 millones en el déficit del primer semestre se suma a la reducción de 1.300 millones conseguida en los dos primeros años del Consell de Carlos Mazón, “lo que confirma la senda de saneamiento de las cuentas públicas emprendida por el Consell”.

Con todo, la consellera de Hacienda ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España aborde de forma urgente la reforma del sistema de financiación autonómica “injusto y que lastra el desarrollo de la Comunitat Valenciana”. Al respecto, cabe recordar que, con los datos del último ejercicio liquidado del sistema de financiación, la diferencia entre los habitantes mejor financiados y los de la Comunitat Valenciana es de 1.098 euros.

“Mientras el Gobierno de España permite esta injusticia y perpetúa la desigualdad pactando privilegios con los separatistas catalanes para mantenerse en el poder, el Consell continuará aplicando medidas de eficiencia del gasto y de impulso a la recuperación económica para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y la estabilidad financiera”, ha garantizado la consellera.

La Dirección General de Financiación realiza la homogeneización de los datos mensuales de la IGAE para proyectar la evolución fiscal anual mediante modelos matemáticos y econométricos univariantes, lo que permite anticipar la senda de reducción del déficit al descontar el efecto sobre los datos mensuales de factores como incrementos salariales, la evolución de las entregas a cuenta o posibles anticipos.