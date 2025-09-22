La Generalitat valenciana premia a las empresas que cumplieron plazos imposibles para restablecer las infraestructuras dañadas por la dana

La Generalitat valenciana ha premiado este lunes a las empresas constructoras por hacer lo "imposible" en "tiempo récord". El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha admitido que cuando todavía no se ha cumplido un año de la dana, las infraestructuras viarias y ferroviarias están restablecidas. "El día 30 de octubre comenzamos a movilizar un gran dispositivo humano para participar en la reconstrucción" y se establecieron alternativas al transporte, pues la red de Metrovalencia, por poner un ejemplo, quedó completamente paralizada. "Era un escenario de guerra".

Mazón ha señalado que este reconocimiento es una demostración de la “capacidad, potencia y determinación de nuestra sociedad” y el compromiso de las empresas alicantinas, castellonenses y valencianas que “han hecho posible esta recuperación en menos de un año”.

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha agradecido la “colaboración total” entre los técnicos de la Generalitat y los profesionales de las empresas por acortar los plazos de ejecución al máximo, pues cuando había cronogramas de obras que apuntaban a que se tardarían más de dos años en ejecutar los proyectos se ha conseguido hacerlo en menos un año.

El presidente ha puesto en valor “el esfuerzo titánico y a pulmón que esta realizando la Generalitat a pesar de ser la comunidad peor financiada de toda España”, al tiempo que ha lamentado “la lentitud del Gobierno central para reestablecer y adecuar infraestructuras esenciales como los Cercanías”.

Los galardones que ha entregado la Generalitat, realizados por una firma valenciana, tienen un valor simbólico ya que ha transformado las cañas que arrastraron las riadas en un reconocimiento para las empresas que han participado en la reconstrucción.

Mazón ha confesado que, durante muchos meses, la última llamada que realizaba en el día era al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, para saber cómo iban los trabajos.

125 millones para carreteras y puentes

El jefe del Consell ha remarcado la inversión de más de 75 millones de euros de la Generalitat en reparar 18 carreteras de titularidad autonómica que permitió reestablecer en mes y medio tras las inundaciones la circulación provisional en 63,9 kilómetros.

Así, ha recordado que “a principio de agosto estaban todas finalizadas de forma definitiva, con los cimientos y las estructuras fortalecidas, y eliminado todos los badenes inundables”.

En esta línea, Mazón también ha hecho referencia a la “reparación de más de 60 carreteras, puentes y pasarelas peatonales, de titularidad municipal, en más de 50 poblaciones para ayudarles a recobrar la movilidad que la Generalitat ha asumido y está ejecutando con una inversión de 50 millones de euros”.

A esta partida hay que sumar los 140 millones de euros para recuperar en ocho meses el tramo entre Valencia Sud-Castelló y completar todo el servicio de Metrovalencia que “hubiese llevado aproximadamente dos años y medio y lo hemos realizado en un tercio de ese tiempo”.

Así, ha incidido en la labor de la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la agilidad de la Conselleria de Infraestructuras en la tramitación administrativa, así como en la diligencia de 500 ingenieros y operarios de empresas que han llevado a cabo estas actuaciones”.

Durante su intervención, Mazón ha hecho hincapié en la activación de 25 líneas de autobuses lanzadera para garantizar la conectividad de las zonas afectadas y el traslado de los trabajadores a las áreas industriales.

Al respecto, ha agradecido a todos los conductores y coordinadores que “fueron clave para dar una primera normalidad a miles de valencianos”. De hecho, estos servicios desplazaron a 3.677.000 viajeros realizando casi 107.000 expediciones.