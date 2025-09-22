Un ciberataque ruso deja sin riego el Jardín del Turia de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha sufrido un ciberataque en el sistema informático de riego que depende del Organismo Autónomo de Parques y Jardines, una intrusión que "se realizó con IP rusas" y no ha afectado a más equipos de los servicios municipales.

Así lo han señalado fuentes municipales, que han explicado que el pasado 16 de septiembre se detectó un funcionamiento anómalo del riego en la Jardín del Turia, se aislaron los equipos y ya se ha resuelto la incidencia.

Según indican las mismas fuentes, este sistema lleva instalado diez años y tenía una fuga de seguridad por donde se realizó la intrusión.