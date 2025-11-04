El Gobierno activa la maquinaria contra Catalá: "El PPCV no la quiere. Representa la frivolidad y el desprecio de Mazón"

La figura del secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, coge fuerza en las últimas horas para ser el sucesor de Carlos Mazón. Un nuevo presidente que, al menos de momento, sería interino y con el que Vox podría entenderse, pero que dejaría abierta la posibilidad a que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sea la candidata del partido en las próximas elecciones para presidenta de la Generalitat.

En el Gobierno de España saben que la figura de Catalá es preciada en Génova y es precisamente su figura al alza lo que ha hecho activar la maquinaria en caso de que se precipiten los acontecimientos y sea ella quien acabe siendo la candidata en unas elecciones si Vox no da luz verde.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha cargado duramente hoy contra ella en un acto en L'Alcudia donde ha revisado las obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Es una señora que representa algo muy parecido a la frivolidad y al desprecio con el que Carlos Mazón actuó después de la dana hacia las víctimas", ha esgrimido.

Cabe recordar que Bernabé es a día de hoy la líder del PSPV en la ciudad de Valencia y la cabeza de cartel a la que, en un principio, debiera enfrentarse Catalá si siguiera al frente del Ayuntamiento, como en numerosas ocasiones ha dicho que es su deseo. Ahora, el propio perfil de la delegada del Gobierno está creciendo dentro del partido y no se debe descartar que el PSPV acabe optando por ella para el Palau de la Generalitat por encima de la ministra de Universidades, Diana Morant, que no ha capitalizado en este año el descontento con Mazón y hace perder votos a su partido en las últimas encuestas en favor de Compromís, que aún así haría que la izquierda no sume para gobernar.

Es por ello que la batalla Catalá-Bernabé es la de dos mujeres con perfiles al alza dentro de sus partidos y en la opinión pública. Por eso Bernabé ahora busca desprestigiar a su rival. "Recordemos que en la ciudad de Valencia hay 17 personas fallecidas a los cuales la alcaldesa las veló con un encendido del árbol de Navidad y los fuegos artificiales 10 días después", ha recriminado.

En ese sentido, el Gobierno quiere aprovechar la división interna en el PPCV tras los rumores que situaban a Catalá como la preferida de Génova pero con rechazo a nivel regional, con la figura del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, como el designado en caso de que hubiesen elecciones. "Catalá es la preferida para algunos, porque el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no la quiere", ha deslizado Bernabé. "Yo que soy ciudadana de Valencia, a mí no me gustaría que el partido al que representa esa señora no la quiera para él y, sin embargo, la quiera para nosotros", ha criticado.

Reclama elecciones y critica a Mazón

La delegada del Gobierno ha reclamado la convocatoria electoral, como llevan haciendo los socialistas desde hace meses, y ha criticado las palabras del ya presidente en funciones en su retirada. "El discurso de ayer de Carlos Mazón estuvo a la altura de lo que es y de lo que representa. Sin verdad, con mentiras, con excusas, con un victimismo impropio de una persona decente, con cero empatía, con cero capacidad de asumir la más mínima responsabilidad", ha aseverado. "Se va porque no tiene remedio y porque el resto del mundo está en contra de él", ha añadido.

Bernabé ha dicho que "no merece la pena seguir abundando" en su figura y ha pedido el adelanto electoral, criticando que el PP vuelva a estar en manos de Vox. "Se van a volver a sentar en una mesa camilla (para) someter al pueblo valenciano a la vergüenza de seguir manteniendo un gobierno negacionista", ha criticado, y ha pedido "que los valencianos y las valencianas merecemos decidir después de todo lo que ha pasado quiénes queremos que nos gobiernen".