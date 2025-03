El Gobierno valenciano, sin plazo para los Presupuestos de 2025

Aplazados tres veces ya, los Presupuestos de la Generalitat valenciana para 2025 siguen sin un plazo previsto de presentación. La vicepresidenta del Consell y portavoz, Susana Camarero, ha asegurado esta mañana tras el pleno del Consell que se siguen negociando las cuentas con Vox aunque, ha dicho, de todas formas las cuentas no se podían haber presentado en Les Corts ya que la actividad parlamentaria estaba suspendida con motivo de las lluvias.

Camarero ha recordado que, además del PP, hay otros tres grupos parlamentarios en Les Corts, y que Vox es el único con el que pueden aprobar las cuentas, después de que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, anunciara la primera semana tras la dana el apoyo de los socialistas a los Presupuestos, y posteriormente retirara la oferta. De Compromís ha dicho que "lo único que busca es la crispación, e incluso un poco más".

"Seguimos trabajando, no hay un plazo concreto y queremos los mejores presupuestos, los que merecen los valencianos y la situación extraordinaria que tiene esta Comunitat", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha asegurado que "no hay un punto de fricción concreto" en la negociación con Vox.

Camarero ha indicado que el hecho de seguir con los presupuestos de 2024 prorrogados "no afecta" a la reconstrucción tras la dana, en la que se continúa trabajando de manera "adecuada" y además la Generalitat ha ejecutado ya "un 46-47 % de las ayudas, frente al "7-8 % del Gobierno de España".

Camarero ha trasladado la "tranquilidad" de que la reconstrucción se seguirá ejecutando haya o no nuevos presupuestos, porque no depende de estos, de manera que "lo deseable" es tener una cuentas nuevas, pero si no se tienen "los presupuestos de la dana están garantizados", aunque sea "con deuda".

La vicepresidenta ha señalado que, en paralelo, van a seguir exigiendo al Gobierno de España que las ayudas a la dana sean a fondo perdido, porque ahora mismo "todo va a deuda".