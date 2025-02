El Gobierno valenciano vuelve a retrasar la presentación de los Presupuestos autonómicos

Aunque la consellera de Hacienda de la Generalitat valenciana, Ruth Merino, anunció ayer que los Presupuestos autonómicos se presentarían "a lo largo de esta semana", finalmente las cuentas se presentarán el próximo día 4 de marzo.

La Junta de Síndics de Les Corts ha informado este martes de la adaptación del calendario de sesiones parlamentarias para los próximos meses, tras comunicar el Consell que la propuesta de los presupuestos de la Generalitat de 2025 llegará finalmente a la Cámara el 4 de marzo.

La propuesta del nuevo calendario, aprobada por el PP y Vox, contempla la comparecencia de los consellers para presentar los presupuestos de sus departamentos los días 7, 10 y 11 de marzo y el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley de acompañamiento y presupuestos el 26 de marzo.

El debate de las enmiendas a los presupuestos en comisión serán los días 29 y 30 de abril y el 5 de mayo, y el debate y votación del dictamen de presupuestos y acompañamiento los días 14, 15 y 16 de mayo.

La portavoz adjunta del grupo popular, Laura Chulià, ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de que los presupuestos de la Generalitat se ven afectados "por primera vez en la historia con la supresión de la opción de poder obtener el FLA de 3.000 millones de euros que nos pueden afectar directamente en la prestación de todos los servicios básicos y las necesidades prioritarias a nivel social".

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha recordado que los presupuestos se tendrían que haber presentado en el mes de octubre y no se hizo por la situación de la dana y ha reprochado que "no hay presupuestos en estos momentos no por la dana si no por la inestabilidad del Consell" y lo ha considerado una "burla a los valencianos".

El síndic socialista ha criticado la "debilidad" de Carlos Mazón, que es "un president amortizado, que ya no tiene más vida política y que está llevando al parlamento a una anomalía permanente que no podemos permitir".

Muñoz ha lamentado que el calendario parlamentario se ha cambiado ya hasta en tres ocasiones, "siempre por una posibilidad de que llegaran los presupuestos que todavía no han llegado", y por ello el grupo socialista ha presentado una alternativa de calendario de sesiones ordinarias sin contar con los presupuestos y modificarlo cuando estén.

"Lo que no puede ser es que el legislativo esté al servicio de la inestabilidad de un president que está amortizado", ha abundado, "algo nos saldrá caro a los valencianos y valencianas"..

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado que en tres meses y medio solo habrá un pleno ordinario donde la oposición podrá presentar propuestas, uno de ellos el día de la Magdalena.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha informado de que su grupo ha aceptado la propuesta del nuevo calendario parlamentario del PP y ha afirmado que las negociaciones entre Vox y el PP sobre los presupuestos siguen y "son fructíferas".

Llanos ha precisado que esperarán a conocer la propuesta definitiva el día 4 de marzo y ha avanzado su intención de presentar enmiendas.