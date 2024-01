Iñaki Arteta recibe el Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta

Iñaki Arteta nació en Bilbao en el año 1959, el mismo en el que veía también la luz una de las peores lacras que ha asolado la sociedad española durante las últimas décadas: la banda terrorista ETA. "Si hubiera nacido en Alicante mi vida habría sido completamente distinta, pero nadie elige dónde nace. Toda mi vida he vivido bajo la visión de la violencia", recordaba hoy Arteta, fotógrafo y director de cine que ha recibido el XXXII Premio Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta, un reconocimiento que reconoce la lucha contra el terrorismo y que se entrega el mismo día en que se conmemora el aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de la banda.

Arteta ha relatado que nació en una familia "maravillosa, pero nacionalista". "Crecí en ese ambiente y, pasado el tiempo me pude ir desprendiendo de esa cultura nacionalista a través de una experiencia de identificación con las víctimas. Sentí lo que Javier Coma llama intesidad de la emoción, que es la que supera a la razón". El autor ha relatado durante su discurso en el acto celebrado en el salón de Corts del Palau de la Generalitat, que no fue fácil "salir del armario". "Cuando en el año 2000 hice mi primer documental, nadie me animó a hacerlo, aunque afortunadamente tampoco nadie me presionó para que no lo hiciera". Años en los que no era nada fácil ir a la conta en el País Vasco aunque, dice Arteta, "yo no nací valiente, elegí ser valiente".

A día de hoy, ha relatado, sigue viviendo en su tierra, "en el ostracismo", porque asegura que aunque ETA ya no mate, las cosas allí no son fáciles. "La semana pasada 20.000 personas en Bilbao salieron a la calle para pedir la excarcelación de presos de ETA. Esas 20.000 personas no se equivocaron, sabían a dónde iban, y no tienen ningún problema con lo que hizo ETA". "Aunque sean solo ell 1 por ciento de la población, un 1 por ciento de cáncer es mucho".

(Seguirá ampliación)