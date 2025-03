La infrafinanciación vuelve a situar a la Comunitat Valenciana a la cabeza del déficit en España con un 1,68% del PIB

Las comunidades autónomas que se mantienen en déficit al cierre de 2024 son la Comunitat Valenciana (1,68 % de su PIB), País Vasco (0,63 %), Cataluña (0,41 %), Madrid (0,19 % ) y La Rioja (0,04 %).

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en 44.597 millones de euros equivalentes al 2,8 % del PIB a cierre de 2024, un tasa 7 décimas inferior a la registrada en 2023 y 2 décimas por debajo del objetivo comprometido con la Comisión Europea, sin contar el impacto de la dana.

De esta forma, España se sitúa por debajo del límite del 3 % de déficit público establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo para no incurrir en un procedimiento de déficit excesivo, un cumplimiento que no se daba desde el cierre del ejercicio 2018.

El 2,8 % no incluye el impacto de la dana de Valencia, porque según ha recordado en una rueda de prensa la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las reglas fiscales excluyen el impacto presupuestario negativo de las catástrofes naturales, "como ya pasó hace más de una década con el terremoto de Lorca".

Contando con el mayor gasto asociado a la dana, el déficit se situaría en el 3,15 % del PIB, que supone igualmente "una importantísima reducción" del déficit respecto al 3,5 % del ejercicio previo.

El impacto de las ayudas movilizadas para hacer frente a los efectos de la dana ha sido de 5.590 millones en 2024, equivalentes al 0,35 % del PIB, que será mayor en 2025 después de que el Gobierno movilizara ayudas por más de 16.600 millones en tres decretos leyes.

Del impacto contabilizado en 2024, las administración central ha asumido el 93 %, 5.186 millones, mientras que la administración regional (fundamentalmente la Comunidad Valenciana) ha contabilizado 287 millones; las entidades locales, 60 millones; y los fondos de la Seguridad Social, 57 millones.

Frente a estas cantidades que no computan en el déficit que tiene en cuenta Bruselas, están los más de 11.000 millones derivados de diferentes sentencias judiciales consecuencia "de la mala praxis legislativa del Gobierno de Rajoy" -en palabras de Montero- que sí están incluidos en el déficit del 2,8 %. De este total, que equivale a 0,71 puntos de PIB, hay 8.000 millones que no tendrán impacto en ejercicios futuros, entre ellos, los 5.936 millones ya contabilizados en el año 2024 correspondientes a la devolución pendiente de IRPF a quienes pagaron de más en los años de transición por su adscripción a las antiguas mutualidades profesionales. Aunque una parte no precisada de esa cantidad corresponde a las haciendas forales, según ha dicho Montero.

La recaudación creció un 8,4 % en 2024

Los ingresos fiscales crecieron un 8,4 % en 2024, hasta 294.734 millones de euros, lo que Montero ha achacado al aumento del empleo y a los mayores beneficios empresariales.

El IRPF recaudó un 7,6 % más, hasta 129.408 millones, mientras que lo ingresado por sociedades creció un 11,5 %, hasta 39.096 millones.

El IVA ingresó 90.541 millones, un 7,9 % más, y los impuestos especiales, 22.128 millones, un 6,6 % más.

El déficit por subsectores fue del 2,58 % del PIB para la administración central, del 0,10 % para las comunidades autónomas y del 0,53 % para los fondos de la Seguridad Social, mientras que las corporaciones locales acabaron el año con un superávit del 0,42 % del PIB.

El déficit público de 44.597 millones es la diferencia entre un gasto total de 357.208 millones (11,1 % más que en 2023) y unos ingresos de 310.916 millones (6,8 % más).

Las autonomías recortaron su déficit más de un 88 %, desde 13.726 millones a 1.638 millones, lo que Hacienda explica en la histórica aportación de recursos realizada por el Estado.

Solo se mantienen en déficit la Comunitat Valenciana (1,68 % de su PIB), País Vasco (0,63 %), Cataluña (0,41 %), Madrid (0,19 % ) y La Rioja (0,04 %), mientras que el resto cerró en superávit.