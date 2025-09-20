La jueza ordena inscribir en el Registro al nonato de una embarazada víctima de la dana

La jueza que instruye la causa penal sobre la dana de Valencia ha ordenado al Registro Civil de Ribarroja que inscriba en el Registro Civil al nonato de una mujer embarazada víctima de la dana del pasado 29 de octubre, tras confirmase que su fallecimiento se produjo con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, lo que la convierte en la víctima 229.

En una providencia notificada este viernes, la magistrada instructora señala que, una vez ha recibido el informe del Instituto de Medicina Legal, acuerda que en el plazo de tres días los familiares indiquen el nombre y apellidos que deberán constar en el Registro Civil.

El pasado 26 de junio, la jueza ya pidió al Instituto de Medicina Legal de Valencia que ampliara el informe de autopsia de una víctima mortal, a fin de reflejar en el mismo que estaba embarazada de más de seis meses, de tal forma que se pudiera reconocer al nonato como víctima.

La providencia también recoge la apertura de piezas separadas de informes psicológicos sobre daños morales sufridos por familiares de otras víctimas mortales de la dana.

Asimismo, acuerda requerir a Adif para que remita al Juzgado, en el plazo de cinco días, una copia íntegra del informe remitido a les Corts Valencians sobre todas las comunicaciones de suspensión de tráfico ferroviario realizadas los días 29 y 30 de octubre de 2024, así como cualquier otro informe que pudiera completar o aclarar el mismo.

También acuerda unir el documento entregado por À Punt, aunque señala que el mismo "no se estima por esta juez de instrucción que suponga un ofrecimiento por parte de À Punt, sino más bien al contrario: una oposición frontal a la aportación voluntaria de grabaciones en bruto".

Por ello, añade, "habrá que estar al requerimiento acordado en auto de fecha de 18 de septiembre de 2025, así como a la validación de la incorporación al procedimiento y del carácter plenamente lícito de las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29-O emitidas por RTVE, tal y como se expuso en el auto de fecha de 12 de septiembre de 2025".