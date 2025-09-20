Á Punt retira un vídeo de Sánchez y Morant tras ser acusado de ser "altavoz del machismo"

À Punt Radiotelevisión Valenciana ha pedido disculpas por la emisión de un vídeo emitido este jueves con imágenes del presidente Pedro Sánchez y la ministra Diana Morant, y que ya ha sido retirado de su plataforma web, tras ser acusada por el PSPV de ser un "altavoz de un machismo institucional que degrada la información y ridiculiza a las mujeres en política".

El vídeo, emitido en el programa "Va de Bo" de la televisión autonómica, aparece Pedro Sánchez diciendo que Diana Morant es una "obsesión política" y posteriormente aparecen imágenes de la ministra con corazones rojos añadidos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también secretaria de Igualdad del PSOE, ha asegurado en redes sociales que esa pieza de À Punt "es intolerable".

"Una televisión pública no puede convertirse en altavoz de un machismo institucional que degrada la información y ridiculiza a las mujeres en política", ha dicho para añadir que "el "nou À Punt” remite a lo más viejo, rancio y manipulador. Exigimos disculpas inmediatas y la retirada de este contenido de todas sus plataformas".

Posteriormente, À Punt Radiotelevisión Valenciana ha emitido un comunicado en el que pide disculpas por la emisión del vídeo y asegura que ese vídeo "no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos".

También lamentan "profundamente la difusión de este segmento audiovisual de 13 segundos en la que se hace referencia directa a la ministra y al Presidente del Gobierno", asumen "íntegramente la responsabilidad por lo ocurrido" y ofrecen sus "más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y afectadas por este contenido".

"Desde À Punt reiteramos nuestro compromiso con una radiotelevisión pública responsable, plural, libre de discriminación y al servicio del interés general", concluye el comunicado.